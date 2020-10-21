2020首届和平心脏康复高峰论坛在山西太原举行

为促进心血管预防康复医学的发展，加强广大医疗从业者的学术交流，开创心血管病防治康复事业的美好未来，2020年10月18日，由山西省康复医学会、山西省康复医学会心血管病专业委员会主办，中国康复医学会心血管预防与康复专业委员会，中国心脏联盟心血管疾病预防与康复专业委员会协办，太原和平医院承办的“2020 PCRC 首届和平心脏康复高峰论坛”在山西太原举行。

大会主持人太原和平医院副院长张伟萍（左）、太原和平医院院长卢继忠（中）、大会执行主席孔永梅（右）

本届大会主席、中国康复医学会心血管专业委员会主任委员胡大一、国际物理医学与康复医学会主席励建安、日本心脏血压研究会附属榊原纪念病院院长伊东春树、中国康复医学会心脏康复专业委员会副主任委员王乐民、中国心脏联盟心血管疾病预防与康复学会主任委员孟晓萍、海峡两岸医药卫生交流协会心脏康复专业委员会主任委员张海涛、中国康复学会心血管病专业委员会副主任委员丁荣晶、中国心脏联盟心血管疾病预防与康复专业委员会副主任委员孔永梅等数十位国内外享有盛名的专家学者，采用“线上+线下”网络直播的形式，通过专题讲座、培训项目、多学科讨论等环节，聚焦心血管疾病预防康复，围绕“学科热点、学科交叉、急危重症康复、冠脉介入康复”等多个主题进行主题讲座及培训。

大会伊始，太原和平医院院长卢继忠对参加此次论坛的国内外专家、教授表示热情的欢迎和衷心的感谢，并向与会的各位专家学者介绍了太原和平医院向三级康复医院转型发展的收获及成果。他说，太原和平医院康复医学科现已成为山西省社会办医重点建设学科，心肺康复科在今年成为“CDQI国家标准化心脏康复中心”，这些成果离不开各位专家的用心关注和大力支持。太原和平医院将以此次论坛为契机，借本次论坛与世界各地顶尖的心脏康复专家建立合作渠道，共同深挖心脏康复技术，打造华北地区以心脏康复为重点建设学科，包含神经康复、脊髓与骨关节康复、重症康复、老年康复、中医康复、心理康复等专业的具有区域影响力的三级康复医院。

胡大一线上致辞

针对我国心血管预防康复医学的发展及现状，胡大一指出，过去的心血管治疗是“火烧中段，首尾不顾——前面没有预防，后面没有康复”，从而导致患者就医获得感不强。此外，重病的发生与复发，同时也耗费了我国大量医疗卫生资源。作为医疗工作者，这就要求我们抓重点、补短板、强弱项，持续改善患者就医体验，提升群众就医获得感和生活质量，以此推动我国心血管医疗事业的转型发展，逐步实现以“治病为中心”向“以人民健康为中心”的转折。

论坛线下会场

据悉，本次论坛共分为五部分：前沿与战略论坛、心脏重症康复论坛、技术与战略院长论坛、指南与策略论坛、前沿技术与实战论坛。论坛中，与会专家们围绕着心血管预防康复的机遇与挑战、心脏康复新方向、心脏康复与运动训练、心脏重症的康复、心血管学科的发展、心脏康复的临床/护理/用药、心脏移植的心脏康复技术、人工智能心脏康复等主题做了精彩的演讲，并与参会的各基层医疗工作者进行了讨论和交流。

本届论坛打破了地域的限制，不仅为全国心脏康复界同道提供了技术交流平台，为临床诊疗和科研创新工作带来了新的机遇，进一步推进了国家卫健委全国心血管疾病管理能力评估与提升工程（CDQI）心脏康复中心建设，也将为提升心脏康复学科诊疗水平、推动学科发展做出重要贡献。