皮肤干燥，多吃滋阴食物
贾宝珍
山西中医药大学附属医院皮肤科副主任医师 贾宝珍
最近天气越来越冷，很多人皮肤干燥，甚至出现皲裂、长倒刺的现象，即使用了滋润霜，还是无济于事，怎么调理才好呢？
中医认为，燥是自然界六气之一，季节与秋相对，脏腑与肺相对，肺主皮毛。燥邪易耗伤津液，使肌肤失养，皮肤屏障功能减弱，导致肌肤干燥不润。因此，治疗皮肤干燥，仅从外补水、保湿，往往达不到预期值。只有遵循“燥则润之”的原则，顺应自然的更替变化，调整生活方式，内外兼顾才能达到治疗的目的。
临床中，取“津血同源”之理，可选用滋燥养荣汤，滋阴养血，生津润燥；也可以选用沙参麦冬汤加味，健运脾气，恢复脾肺功能，燥症自然消失。日常调理推荐三个食疗方。藕麦瘦肉粥：藕有清热生津、补益脾胃的作用，麦冬养阴生津，粳米补中益气，此药膳具有养阴生津、润肤美容的功效；玉竹百合茶：玉竹具有养阴润燥的功效。百合有养阴润肺、清心安神的作用；参须枸杞茶：防止衰老，补充元气，并能补脾益肺。
此外，中医外治法具有简便快捷的优点，局部刺激可以达到调和整体气血阴阳的作用，针灸常选用列缺（左右两手虎口交叉，一手食指压在另一手腕后高骨的正中上方，食指尖所指的凹陷处）、照海（足内踝尖下方的凹陷处）、太溪(足内踝与跟腱间的凹陷处)、三阴交(内踝尖上3寸)等穴位。▲
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