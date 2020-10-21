哈尔滨医科大学附属第四医院呼吸科主任 金寿德

家有烟民，不但家人易吸入二手烟，家具、地板、墙壁等处还会沾染三手烟。近期，美国圣地亚哥州立大学的研究人员对潜在的三手烟清洁方法进行了研究。结果表示，被清洁区域的尼古丁污染立即减少；同时也发现，清洁后三个月，所有房屋中的尼古丁污染都再次增加。这表明清洁的积极作用是暂时的，对于有烟民的家庭，需要彻底、定期做卫生。

烟草当中含有多种有害物质，进入人体呼吸道系统后对支气管、肺部等造成刺激，从而引起咳嗽、肺功能下降、局部炎症等不良反应，也会影响儿童正常发育。儿童长期处于二手烟环境中，不仅影响身体各器官、组织正常发育，还可能影响智力，诱发恶性肿瘤。除了二手烟，三手烟的存在更广泛，它是烟民们“吞云吐雾”后残留在衣服、墙壁、地毯、家具甚至头发和皮肤表面的残留物。一般人说的“身上有烟味”就是三手烟。它们能悬浮在空气中，通过被吸入、摄食或皮肤吸收到人体内。即使戒烟后6个月，烟民家中的物体表面仍会存在三手烟。美国研究人员发现，暴露于三手烟可能导致体重下降，免疫系统发生持续改变。

吸烟百害而无一利。对于有烟民的家庭，在努力戒烟的同时也要常打扫卫生，这是降低危害最简单直接的方法。1.最好不在家中吸烟，如果家里或办公室中有人吸烟，别停留在室内，出去走走。2.每天早上先开窗户、打扫卫生，擦拭桌面、门、橱柜、地板等处，消除浮尘中的烟草残留，保持经常触摸的表面尽可能清洁。3.常对软装吸尘、清洁，如枕头套、地毯、窗帘等。4.烟民别直接在烟灰缸按灭烟头，无法避免烟雾飘散，建议放进盛水的容器里。▲