牙周病是人类最古老最普遍的疾病之一。首都医科大学附属北京中医院口腔科主任医师解昱认为，根据牙周病临床常见的症状，如牙龈红、肿、疼痛、出血及牙齿松动,可将其归属为中医“牙宣”“齿衄”“齿动”等病的范围。

中医学认为，火热、瘀滞、虚损三个方面是牙周疾病的主要病机。火热多因胃肠积热、感受外邪引起。胃肠之热多郁于阳明经而化火，火循经上炎颌面故牙痛。瘀血阻络,气血凝滞也是“牙宣”的一个重要病机。瘀血造成血行不畅而凝滞,出现牙痛龈肿等症状。

风为百病之长，风邪是引起牙周病的主要原因，因此祛除风邪是牙周病的重要治法，再辅以外治法，就可以提高疗效。从古到今，中医中药有不少治疗牙周病的疗法，如内服汤剂、丸剂、散剂，外用擦药、涂药、贴敷、含漱等。由于外治疗法可以减少内服药物造成的毒副作用，因此它在缓解牙痛方面起着重要作用。这里推荐6个快速缓解牙痛的外治法。

按摩疗法：取肩井穴（在乳头正上方与肩线的交接处），用力按压30秒，以能耐受为度，再压再放松，反复几次直至牙痛缓解为止。一般按压治疗经过1~3分钟，疼痛即可减轻。

含嗽疗法：鲜马齿苋捣烂取汁含漱，并以其汁渍润局部，每日数次，一般一日后疼痛即可逐步减轻；或取五倍子，煎煮取汁约250毫升，温度合适时，噙漱药汁，稍待片刻吐出，连漱3次。

夹药疗法：取细辛适量，夹于两片生地之间，含于牙痛处，咬紧，3~5分钟即可缓解牙痛。

药液疗法：取花椒、冰片、荜茇（bì bá），煎取浓汁，用消毒棉签蘸药液外搽患处，并用棉球浸透药液后置于患处上下牙之间咬紧，一般经过15~30分钟可以减轻疼痛。

纳鼻疗法：取白芷、冰片，共研细末，用时每次取药末少许置于鼻前庭，经过1~3分钟即可达到缓急止痛的效果。

填药疗法：取无菌棉球蘸五冰散药粉少许放于龋洞内，一般用药3~5分钟后即可收到止痛效果，痛止后将棉球取出。

解昱表示，中医强调“上医治未病”，日常生活中应养成良好的口腔卫生习惯，注意牙齿保健，比如饭后用茶水或清水漱口，每日叩齿等。▲