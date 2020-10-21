绘画，孩子最好的“语言”

著名教育学家迪斯特·韦赫指出：“画1小时画获得的东西，比看9小时获得的东西还多。”绘画能使孩子左右大脑一起开工，不断用自己的视角观察世界，将生活经验融入画中。孩子还不能用丰富语言表达内心世界时，可以通过绘画形式将自己的情绪和内心世界呈现出来。

孩子的绘画能力发展轨迹由他们的心理、生理发展规律所决定。8个月~1岁的孩子会在纸上画出点点；1~2岁是随意涂鸦阶段，此时孩子未形成画画的概念，只凭借自己最初感官随意乱涂；2~3岁是有控制涂鸦阶段，有意识地控制线条的长度和纸张的边界；3~4岁开始萌生画画的意识，为自己所画的画命名，一边画，一边描述所画的内容；4~5岁的孩子开始关注细节，倾向只画出自己最关注的部分；6岁后开始通过绘画来表达自己对生活、自然、周围发生事情的真实感受，细节、表现手法都更丰富了。家长平时如何引导宝宝画画呢？

创造环境。根据孩子的年龄特点，为他们准备画板或大张画纸和工具，比如颜料、油画棒等，想画就画。不要纠结孩子画画的姿势和拿笔的姿势，要让他觉得画画是轻松、好玩、有趣的事情。

保护兴趣。我国教育家陈鹤琴曾说:“凡属幼儿都有绘画之兴趣，绘画是口语的先导，表达美感之良器。”孩子天生都喜欢画画，家长要保护他的画画热情以及认同他的表达方式，不要在孩子画画时插话、干预、打扰、质疑。不要拿范本让孩子临摹，这样会限制孩子的想象，降低画画热情。

用心“倾听”。日本幼儿教育专家鸟居邵美在《培养孩子从画画开始》中说，画画、自由涂鸦是幼儿的一种情绪表达。家长不要以“画得好不好”“画得像不像”的评判标准评价孩子的画，要倾听他画中所要表达的东西，去理解关心和尊重他所要展现的内容。

丰富经验。让孩子多到大自然中直接学习，获取直接经验。家长可以经常带孩子去接触山林、瀑布等自然环境及商店、展览馆、街道等社会环境，多与孩子谈论生活，比如，“你在幼儿园最近有没有发生有趣的事”，这不仅是作画的素材，也是了解孩子近况及内心情感的好方法。▲