膝盖疼，看部位辨病因

膝盖疼痛是骨科门诊最常见的临床症状之一，平时路走多了、锻炼用劲儿大了，都是诱因。临床上，引起膝关节疼痛的病因其实有很多种，需要结合疼痛部位、持续时间、伴随症状、患者年龄等因素综合判断，只有明确病因，才能得到正确的治疗。

膝关节是人体最大、结构最复杂的关节，它由1层滑膜、2个半月板、3块骨头、4根韧带共同构成。滑膜位于密闭的膝关节腔内壁，负责分泌润滑剂和营养物质；半月板位于大腿骨和小腿骨之间，起到弹性减震、辅助弯曲、保护关节软骨的作用；3块骨头分别位于膝关节上方（股骨）、下方（胫骨）和前方（髌骨），为膝关节提供支撑、传导动力；4根韧带主要起稳定膝关节的作用，位于膝盖两侧的内外侧副韧带保证膝关节侧方稳定性，而位于膝盖中间的前后交叉韧带保证膝关节前后方的稳定。

不同的膝关节疾病或损伤，常常有特定的疼痛部位，医生可根据不同的疼痛部位初步对疾病进行判断。

膝盖前方疼。最常见于髌骨关节炎、髌骨软化、滑囊炎、退行性骨关节炎。患者表现为膝关节弯曲时膝盖前侧疼痛，影响患者上下楼，在下楼、下蹲时症状尤为明显。此外，髌骨半脱位也会诱发前侧疼痛。

膝盖上方疼。一般见于股四头肌肌腱炎、肌腱损伤，表现为屈伸膝关节时疼痛，往往伴有髌骨上方压痛。

膝盖下方疼。常见于髌腱炎、胫骨结节骨骺炎，患者通常在剧烈运动或下蹲时疼痛加重，休息后缓解。

膝盖两侧疼。一般考虑半月板损伤、韧带损伤。患者一般表现为走平路不疼痛，上下楼疼痛，伴随或不伴随压痛，这种情况需及时就医。

膝盖后侧疼痛酸胀。最常见于腘窝囊肿，且绝大多数不需治疗。

对膝关节来说，最好的检查方式是核磁共振，既可以看到关节里是否有积液，判断积液量多少，又能很好地评估膝关节内半月板、韧带和软骨的情况；如果发现半月板损伤，还可以对损伤进行分级。此外，膝关节的常用检查还有X片、CT、B超、穿刺检查等。

只要明确膝关节疼痛的病因，早期规范化治疗，大多数膝关节疼痛都能获得良好的疗效。对于已有膝盖损伤的患者，疼痛发作急性期（即疼痛发作3周内）建议膝关节减少活动量，注意膝关节保暖，避免长跑、爬山、球类等对抗剧烈的运动。慢性和急性期后的膝关节疼痛患者，可逐渐做膝关节康复锻炼，佩戴护膝3~4周，游泳、慢跑、靠墙静蹲等对提高膝关节的稳定性都有意义。▲