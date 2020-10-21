节食、爱喝咖啡和碳酸饮料等，都易招惹骨质疏松

世界骨质疏松日前夕，首都医科大学附属北京朝阳医院骨科海涌教授提醒广大中老年女性，要了解骨质疏松症相关知识，重视预防。

哪些习惯增加患骨质疏松症风险？预防骨质疏松症，要远离吃得太咸，吃肉太多，动的太少，晒太阳太少，过度节食，爱喝咖啡和碳酸饮料，喜烟嗜酒等不良生活习惯。

骨质疏松症有哪些蛛丝马迹？骨质疏松症早期症状包括：1.腰背部和腰骶部疼痛：仰卧或坐位时疼痛减轻，直立位后伸或久坐站立时疼痛加重，弯腰洗漱刷牙、咳嗽、打喷嚏和大便用力时加重。2.感觉运动功能障碍：若椎体骨折较重，形成后凸畸形，压迫脊髓和马尾神经，可出现肋间神经痛、下肢感觉运动功能障碍，极少数患者影响膀胱、直肠功能。3.身材变矮：驼背、胸闷、气短、呼吸困难等。

骨质疏松症患者日常生活应注意什么？采取健康生活方式，戒烟、减少饮酒，避免大量饮用咖啡和碳酸饮料，增加牛奶、鱼虾、坚果类在饮食中比例，摄人高钙、低盐和含适量蛋白质的食物。尽量避免使用影响骨代谢的药物，如因皮肤病、免疫系统疾病等长期使用激素，或老年人胃部疾病长期应用抑酸药等，均对骨骼健康不利。 （禹建）