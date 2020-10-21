防骨质疏松，“三级预防”+每周3小时运动

“绝经期妇女每周坚持3小时的运动，总体钙会增加，可以有效预防骨质疏松。”广州医科大学附属第五医院康复医学科主管技师陈泓鑫指出，骨质疏松症患者尽可能多参加运动，因为运动能提高灵敏度及平衡能力。“当然，运动过度致闭经者，骨量丢失反而加快。”陈泓鑫建议，骨质疏松应注意三级预防：

一级预防。应从儿童、青少年做起，如注意合理膳食营养，多食用含钙、磷高的食品，如鱼、虾、牛奶、乳制品、骨头汤、鸡蛋、豆类、杂粮、绿叶蔬菜等。成年后，不吸烟、不饮酒、少喝咖啡、浓茶及含碳酸饮料，少吃糖及食盐，动物蛋白也不宜过多。

“良好的营养对于预防骨质疏松症具有重要意义，包括足量的钙、维生素D、维生素C以及蛋白质。”陈泓鑫认为，从儿童时期起，日常饮食有足够的钙摄入，可以获得骨峰值。欧美学者们主张钙摄入量成人为800～1000mg，绝经后妇女每天1000～1500mg，65岁以后男性及其他具有骨质疏松症危险因素的患者，推荐钙的摄入量为1500mg/天。维生素D的摄入量为400～800U/天。

坚持科学的生活方式，如坚持体育锻炼，多接受日光浴。多种类型运动有助于骨量维持，鼓励骨质疏松症患者尽可能多参加运动。此外，对有遗传基因的高危人群，重点随访，早期防治。

二级预防。人到中年，尤其妇女绝经后，骨丢失量加速进行。在这一时期，应每年进行一次骨密度检查，对快速骨量减少的人群，应及早采取防治对策。近年来欧美各国多数学者主张在妇女绝经后3年内即开始长期雌激素替代治疗，同时坚持长期预防性补钙，以安全、有效预防骨质疏松。

三级预防。对退行性骨质疏松症患者应积极进行抑制骨吸收（雌激素、CT、Ca），促进骨形成（活性VitD）的药物治疗，还应加强防摔、防跌倒等措施。“应尽量减少骨质疏松症患者摔倒风险，以避免髋骨骨折以及柯雷氏（Colles）骨折。”

对中老年骨折患者应进行手术治疗骨折，早期活动，给予运动疗法、理疗、营养、补钙等综合治疗，遏制骨丢失，提高免疫功能及整体素质。（明文）