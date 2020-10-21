北京10月20日无新增报告新冠肺炎确诊病例

人民网北京10月21日电 据北京卫健委消息，10月20日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

在清洗加工存储冷冻冰鲜食品时，居民要注意以下几点：一是保持厨房和用具的卫生清洁，处理食材前要洗手。二是做到生熟分开，处理冷冻冰鲜食品所用的容器（盆）、刀具和砧板等器具应单独放置，要及时清洗、消毒，避免与处理直接入口食物的器具混用，避免交叉污染。三是冷冻冰鲜食品放置冰箱冷冻室保存，不要存放过长时间，与熟食要分层存放。四是清洗或接触冷冻冰鲜食品后应先洗手再接触熟食。五是厨房及操作间应及时通风消毒，保持空气流通和清新。