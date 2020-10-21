疫情严峻 印度政府预测2021年2月半数人口或染新冠

中新网10月20日电 据路透社19日报道，印度新冠疫情持续蔓延，该国卫生部最新疫情数据显示，印度累计确诊病例逼近760万例。日前，印度联邦政府一个负责疫情预测的委员会发布预测报告称，到2021年2月，印度13亿人口中，或有至少一半人感染新冠病毒。

“我们的数据模型估计，印度目前约有30%的人口被感染，到2021年2月，这个数字可能会上升到50%，”坎普尔的印度理工学院教授、委员会成员玛尼德拉·阿格拉瓦尔称。他同时表示，到2021年2月以后，印度的新冠感染率将会下降。

据报道，该委员会由病毒学家、科学家及其他专家组成，其对病毒传播情况的估计，远高于印度联邦政府的血清学调查。后者的调查结果显示，截至2020年9月，印度有大约14%的人口受到感染。

不过，阿格拉瓦尔表示，血清学调查可能无法得到绝对正确的抽样结果，因为相关调查的人口规模基数太大。与之相对的是，委员会10月18日发布的预测报告主要基于数据模型。

阿格拉瓦尔说，“我们已经开发出一种新的模型，它明确地将未报告的病例考虑在内。因此，我们可以将感染者分为两类——已被报告的病例和未被报告的感染病例。”

该委员会警告说，如果不采取预防措施，实际情况或更糟。而如果不采取保持社交距离和戴口罩等措施，印度一个月内的感染病例可能会激增至260万。