智慧养老时代正在到来

再过几天就是重阳节，根据国家统计局数据显示，2019年末，中国60岁以上的老年人口数达到2.54亿,占总人口比例的18.1%。近年来,我国人口老龄化程度持续加深，伴随而来的是日益增长的养老需求，如何进一步提高智慧养老水平，是摆在每一位养老领域创业者面前的“必答题”。

——编 者

提高养老服务效率

2004年，我的父亲被诊断为帕金森综合征，当看着他颤抖着双手，连从钱包里掏钱这样简单的动作都变得十分艰难时，我非常心疼却又无奈。

父亲的病情促使我开始思考，我能够为他做些什么？所以，在之后回国决定创业时，我毫不犹豫地选择了养老行业。运用自己的专业知识和技能，我与国内的技术伙伴开发了可以远程看护父亲健康状态、能监测身体异常情况的智能设备和服务系统，在实际使用中效果很好。

对父亲的牵挂让我迈出了创业第一步，而与此同时，国内有那么多的老人需要照护，我们为什么不再跨出一步、去帮助更多的老人？因此，便有了“爱照护”团队。

在养老领域，传统的养老服务模式常常仅停留在生理与安全的需求层次，因为专业的照护服务需要康复、护理、营养、心理、社工等十多个工作岗位的有效协同，照护人员自身专业能力与协同作战能力不足，使得服务效率与质量较低，再加之传统盈利模式单一，这些成为了现阶段养老行业的痛点与难点。

爱就是心疼。正是心疼老人的辛苦，我们决定搭建一支专业的覆盖养老诸多领域的团队。对于失能失智的老人来说，需要尽早发现诸如摔倒等可能导致意外的情况，我们由此进一步研发出了智能化远程看护系统。

从收费模式来看，传统模式的按服务收费，为老人提供服务代偿，有时容易导致过度服务，甚至影响老人的身体机能。相比之下，按成效收费的模式或许更为理想，养老服务目标是帮助老人提高生活质量、减少照护度、减轻家属照护负担、减少医疗费用等，以此进一步提高养老服务效率。

智能化技术为养老提供支撑

创业几年来，我们的智能化技术支撑也在改变着传统的养老服务模式，为精准、安全、高效的专业照护服务提供了有力保障。特别在新冠疫情发生后，爱照护团队所推出的“海豚云运营管理系统”极大提升了自动看护和运营管理效率。

从2014年9月第一家门店开业至今，我们正在从上海走向全国。发展迅速的原因，一方面是随着老龄化时代的到来，国家对养老服务愈发重视，并出台一系列支持性政策；另一方面，伴随社会发展，老人及其家属对养老服务的认识也在发生变化，接受程度越来越高。

智慧养老的时代正在到来。基于物联网、人工智能和大数据平台的前沿技术支持，智能化养老的软硬件产品研发与应用、专业的智能化养老服务越来越得到老人与家属的认可及信任。我们也在逐渐探索一条标准化、规范化的养老服务运营模式，可以把在上海积累的成功经验推广至全国，服务更多老人。

“路虽远行则将至，事虽难做则必成。”作为一名海归创业者，能为国家解决老龄化这一社会问题做一份贡献，以切实行动提升失能失智老人的生活质量，这让我感到非常满足。我们团队也会继续将智能化技术转化为养老服务发展的驱动力，惠及更多长者，让他们有尊严、有能力地回归家庭、回归社会。

（作者系上海爱照护养老服务有限公司首席执行官、中国老年学和老年医学会护理和照护分会副会长）