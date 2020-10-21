骨科医生推荐强筋健骨之秋日暖汤

入秋后，不少人会感到腰膝酸软无力。广州市荔湾区骨伤科医院（西关正骨医院）正骨科副主任医师谭超贤介绍，随着季节更替、换季降温，慢性风湿性关节炎、老年退行性关节病、腰肌劳损等筋骨疾患易旧患复发或加重。轻则关节酸痛乏力腰膝酸软无力，重则活动受限，步履困难，为此，他推荐三款秋日暖汤，具辅助治疗、减轻痛苦、日常调理之功效。

牛大力千斤拔鸡脚汤

【食材】牛大力、千斤拔各25克，红枣5颗，桂圆10克，鸡脚6只，猪脊骨或猪排骨500克，生姜2片。

【做法】材料清洗干净，红枣去核，猪脊骨斩块或猪排骨砍段连同鸡脚一起汆水，所有材料放进汤煲，加适量清水，武火煮沸后改文火慢熬两小时，少许精盐调味，即可食用。

【适用人群】腰肌劳损，风湿性关节炎或者老年人日常调理之用。

核桃杜仲猪腰瘦肉汤

【食材】核桃仁100克，杜仲30克，枸杞子30克，猪腰（猪肾）2只，猪瘦肉50克。

【做法】猪腰去除白色筋膜后切片，用花生油和淀粉拌匀后清洗干净待用；瘦肉切丁汆水后和洗净的核桃仁、杜仲、枸杞子、瘦肉粒放入锅中，加入适量清水和少许白酒，武火煮沸后转文火熬1小时，最后加入猪腰片，再煮5分钟，少许精盐调味，即可食用。

【适用人群】适宜于秋末冬初一般人群食用。也可用于肺虚咳喘，脾虚食少，肝肾不足，腰膝酸软，筋骨无力，头晕目眩，目昏不明，阳痿遗精，内热消渴等症的辅助治疗。

二仙壮骨汤

【食材】猪排骨500g，仙茅15g，仙灵脾（淫羊藿）15g，骨碎补10g，山药10g，麦冬15g，红枣10个，枸杞10g

【做法】排骨汆水后入锅，把药材装入药袋后与冲洗后的红枣、枸杞一起入锅，加适量清水，武火煮沸后改文火慢熬至排骨熟烂，加精盐调味后可食用。

【适用人群】补肾益髓、强壮筋骨的作用，对筋骨酸痛、腰膝酸软者适用，治疗老人骨质疏松之药膳。

（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 黄璀玥 吴伟志）