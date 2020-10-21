婴儿感染新冠病毒途径或查明

英国《自然·通讯》杂志19日发表一项医学研究称，欧洲科学家团队根据对176个报告病例的分析认为，大部分新生儿感染新冠病毒是由环境暴露引起的。这一发现同时也表明，30%的报告病例可能是从母亲那里感染的。

法国巴黎萨克雷大学医院科学家丹尼勒·德路卡及其同事，此次对已公布的新生儿（出生后30天内）新冠病毒感染病例进行了荟萃分析（即“Meta分析”，Meta意指较晚出现的更为综合的事物，不但包括数据结合，还包括结果的流行病学探索和评价，以原始研究的发现取代个体作为分析实体）。研究中的病毒感染，定义为至少一次鼻咽拭子检测呈阳性和/或在血液中检测到特异性抗体。

他们共分析了截止到2020年8月30日的176例，发现70%的病例是由环境暴露导致的。30%可能是垂直传播的结果（病毒由母亲传染给婴儿），176个病例中约9%被证实是垂直传播的结果，而且感染可能发生在分娩前或分娩期间。

此次分析中55%的婴儿后来发展为新冠肺炎患者，研究人员指出，他们的临床症状似乎与老年患者报告的症状相似，包括呼吸道症状（52%的病例）、发热（44%）、胃肠道症状（36%）和神经系统（18%）症状。

研究人员在分析出生后至少72小时发生的感染时发现，样本中母婴同室的婴儿（婴儿床放在母亲床旁），似乎有较高的新冠病毒感染率。他们认为如果母婴同室，则应提供适当的卫生措施和防护设备，以减少因环境暴露而造成的传播风险。

研究团队还指出，母乳喂养与新冠病毒感染无关联，他们认为通过母乳传播病毒的情况很罕见，但是，还需要进一步的研究来证实这一点。

（记者张梦然）