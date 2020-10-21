北京：严查定点医院CT、X光、B超、核磁共振检查室共用等问题

昨天下午，北京市第170场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，会上通报，本市19日新增报告1例境外输入新冠肺炎确诊病例，疾控机构已及时追踪同航班的密切接触者29人，均已落实集中隔离医学观察措施，目前没有身体异常报告。针对院感防控问题，自昨天起，全市1.1万所医疗机构开展内部全面自检，包括严查定点医院中CT、X光、B超和核磁共振检查室等是否存在新冠确诊或疑似病例与普通患者共用的问题。

19日新增1例境外输入确诊病例，已排查29名密接 暂无异常

发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报了本市19日新增报告1例境外输入新冠肺炎确诊病例的有关情况。

庞星火表示，10月19日0时至24时，本市新增1例境外输入新冠肺炎确诊病例。某女，27岁，新疆籍，在约旦留学。10月12日患者乘TK815航班由约旦飞往土耳其伊斯坦布尔，随后转乘TK1783航班飞往丹麦哥本哈根，13日乘坐CA878航班抵达北京，海关进行健康筛查并采样后经闭环管理运送至隔离观察酒店，当日海关检测报告新冠病毒核酸为阴性。10月14日患者出现发热等症状，由120急救车转至海淀医院隔离治疗，当日采样进行新冠病毒核酸检测，结果为阴性；15日再次采集患者咽拭子、鼻咽拭子、肛拭子、痰标本进行检测，结果仍为阴性；19日其胸部CT影像检查出现感染症状，采集患者深咳痰液标本进行检测，结果为阳性。综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日经专家组会诊诊断为确诊病例，临床分型为普通型。已对该病例居住的隔离观察酒店环境进行消毒，疾控机构已及时追踪同航班的密切接触者29人，均已落实集中隔离医学观察措施，目前没有身体异常报告。

海淘、代购境外国家或地区商品，注意做好外包装消毒

庞星火介绍，当前全球疫情仍处于持续蔓延的大流行状态，外防输入是重中之重。秋冬春季是呼吸道传染病高发季节，防控形势更加严峻。在此提醒境外工作、留学的人员，要密切关注当地疫情防控信息，储备充足的防护用品，日常工作、生活中要做到戴口罩、勤洗手、不聚集，保持安全社交距离，减少不必要的外出，出现不适等症状做好防护及时就医，不建议进行国际旅行。

庞星火表示，境外人员如乘坐国际航班回国要尽量减少转机，选择直航，避免途中疾病感染风险。境外人员乘机前应进行核酸检测，知晓健康状况，途中全程佩戴口罩，入境时严格遵守检疫、健康申报、隔离、健康管理等防控措施，14天内每日做好健康监测，出现不适症状要及时报告，规范就医。

庞星火建议市民继续保持非必要不出境、不去有疫情的国家或地区。海淘、代购境外国家或地区商品包括购买境外冷冻食品，要关注海关食品检疫信息，做好外包装消毒，触摸眼、鼻、口前要先洗手，注意饮食卫生，生熟分开、煮熟煮透确保食品安全，厨房要保持通风，必要时进行环境和餐具炊具消毒处置。

严查CT、X光、B超、核磁共振检查室共用等问题

北京市卫健委一级巡视员、新闻发言人高小俊介绍，针对近日青岛、广州出现的院内感染和隔离点工作人员感染的情况，按照国家关于做好院内感染防控工作的要求，北京市迅速制定院内感染防控自检互检抽检工作方案，10月19日召开视频会议进行专题部署。

按照工作方案，自10月20日起，全市1.1万所医疗机构开展内部全面自检，在此基础上各区进行交叉互检和全市抽检，实现全市医疗机构全覆盖、科室班组人员全覆盖、诊疗工作和患者以及物品流程全覆盖。主要措施包括：一是加强医疗机构全员院感防控培训，重点对新版诊疗方案和防控规范进行认真学习，并持续开展演练和考核；二是按照患者就诊流程、医药护技管勤等人员工作流程、物品配送领用流程三条动线查找隐患弱项和漏洞并加以整改；三是严查定点医院中CT、X光、B超和核磁共振检查室等是否存在新冠确诊或疑似病例与普通患者共用的问题；四是严查消毒通风隔离制度的落实情况；五是严查分区分级门禁系统和非接触式设施设备应用情况；六是严查院感防控30条措施执行落实情况；七是市区两级卫生健康行政部门、各办医主体和医疗机构分别落实监管、举办和主体责任，建立问题台账和挂牌督办以及反馈报告制度，形成院感防控的长效工作机制，为秋冬春季疫情防控打下坚实基础，全力以赴保障首都安全。文/本报记者 蒋若静 王斌 李泽伟