“心健康公益行动”广西百色站启动

9月25日，“心健康公益行动”广西百色站启动会暨百色市胸痛中心建设培训会在百色市人民医院举办。

心健康公益行动百色站启动仪式

百色市卫健委医政医管药政科科长蒙礼坚，百色市人民医院党委副书记、纪委书记黄桂忠，河北医科大学第二医院首席专家傅向华教授，中国胸痛中心现场核查专家、柳州市工人医院心内科病区主任王红等领导、专家出席大会，会议由百色市人民医院医务部副部长、脑科医院主任李忠华主持。

黄桂忠在致辞中表示，2019年百色市人民医院胸痛中心获得了国家胸痛中心认证，但胸痛中心的工作任重而道远。他希望，与会人员能以这次“心健康公益行动”为纽带，以学术交流为桥梁，共同探讨新形势下区域胸痛中心建设的发展策略和行动计划，扎实做好胸痛中心建设工作，让广大群众获益。

蒙礼坚指出，心血管疾病是危害群众健康的重大的公共卫生疾病，百色市各级医院要抓好院前急救、院中救治、院后康复管理体系的建设。以胸痛中心建设为抓手，加快实现急危重症患者救治的网络化建设，规范化的统一操作，实现集约化管理，使基层医院心血管疾病诊断治疗水平得以快速提升。通过普及和提高心血管疾病诊疗水平，让分级诊疗落地生根，促进百色市医疗卫生的发展，为健康百色建设做出应有贡献。

傅向华介绍了目前我国胸痛中心建设的情况，并指出心血管疾病发病趋势越来越年轻化的问题。他表示，胸痛中心建设是一个全民全社会的行动。胸痛中心建设模式，大大缩短了医院在救治胸痛患者的时间，救治效果得到提升。希望百色地区胸痛中心建设越来越多，越来越好，造福广大老百姓，为“健康中国2030”贡献力量。

颁发心健康公益大使聘书

会议现场，12位来自百色市各地区医院的心血管医生被授予“心健康公益大使”聘书。随后，来自省内外的多位心血管病专家进行授课，河北医科大学第二医院傅向华、柳州市工人医院王红、百色市人民医院黄梦照、平果市人民医院廖振臣分别就《基层胸痛中心建设与溶栓》、新版《中国基层胸痛中心认证标准》增改要点解读、《区域协同救治典型病例分享》、《基层胸痛中心建设中面临的问题》等内容进行学术交流并分享临床经验。