精准医学时代的肺癌综合治疗新进展

原发性支气管肺癌，简称肺癌，是起源于气管、支气管粘膜或腺体的恶性肿瘤。作为发病率与死亡率都排在全球首位的癌种，肺癌一直受到广泛关注。关于肺癌的治疗，也是众多专家、学者、患者及家属关注的重点。精准医学时代的肺癌综合治疗有哪些新进展？患者又该如何进行选择？

2020年10月21号（周三）11:00-12:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中国医学科学院北京协和医院胸外科主任 李单青和中国医学科学院北京协和医院胸外科主治医师邴钟兴进行视频访谈，与大家在线分享肺癌治疗的相关科普知识。

专家简介

李单青，中国医学科学院北京协和医院胸外科主任，主任医师，博士生导师，教授。任中国医学科学院北京协和医院胸外科主任；中华医学会胸心血管外科学会常委；中国医学基金会胸外科专业委员会副主任委员兼秘书长；中国医疗保健国际交流促进会常务理事等。

邴钟兴，中国医学科学院北京协和医院胸外科主治医师。毕业于清华大学-北京协和医学院临床医学八年制，2011年获博士学位。任中国抗癌协会肿瘤科普青委会副主委。

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