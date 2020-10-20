约翰斯·霍普金斯大学：全球累计新冠确诊病例超4000万例
邱丽芳
新华社纽约10月19日电 美国约翰斯·霍普金斯大学19日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间19日4时24分（北京时间19日16时24分），全球累计新冠确诊病例超过4000万例，达40050902例，累计死亡病例1113750例。
数据显示，美国是累计确诊病例和死亡病例最多的国家，累计确诊病例8154936例，累计死亡病例219674例。累计确诊病例较多的国家还有印度、巴西、俄罗斯、阿根廷等，累计死亡病例较多的国家还有巴西、印度、墨西哥、英国等。
这些数据来自约翰斯·霍普金斯大学新冠病毒研究项目实时汇总的各个国家和地区的数据。
全球新冠确诊病例数仍在快速攀升。约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊病例6月28日超过1000万例，8月10日超过2000万例，9月17日超过3000万例。
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