直播预告：微创手术治疗糖尿病

糖尿病通常分为1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠期糖尿病、其他特殊类型糖尿病等四类，均以高血糖为特征，而我国目前糖尿病流行特点表现为2型糖尿病为主、未诊断糖尿病的比例较高、经济发达地区患病率明显高于欠发达地区等。2型糖尿病的早期症状通常为“三多”：即多食、多饮、多尿，且常有家族聚集性患病、肥胖人士易患等特征，随着病程的进一步发展，身体对于葡萄糖的利用产生障碍，则开始出现体重下降，并陆续引发并发症，包括视网膜病变、神经病变、以及糖尿病肾病，心脑血管意外发生风险也明显增高。

传统上，2型糖尿病被认为是不可治愈的慢性内科疾病，然而近几年随着微创代谢外科的发展，相当一部分的2型糖尿病，变成了可以“治愈”的外科疾病。那么，哪些糖尿病患者可以采用手术治疗？手术治疗糖尿病的机理是什么？其真正疗效如何？安全性又如何？2020年10月20日（周二）14:00-15:00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京友谊医院普外科中心减重与代谢外科副主任张鹏进行视频直播，为大家在线科普微创手术治疗糖尿病最新进展。

专家简介：

张鹏 复旦大学上海医学院医学博士、美国旧金山加利福尼亚大学（UCSF）外科学博士后、美国杜克大学减重与代谢外科专科培训，目前担任首都医科大学附属北京友谊医院普外科中心减重与代谢外科副主任、国家卫健委能力建设和继续教育外科专家委员会减重与代谢专业委员会秘书长、中国康复医学会减重与代谢康复专业委员会副主任委员、中华医学会肠外肠内营养学分会肥胖和营养代谢协作组秘书长、中国研究型医院学会糖尿病和肥胖外科专业委员会常委、中国医师协会外科医师分会肥胖和糖尿病外科医师委员会常委、美国外科医师学院成员（FACS）、美国代谢与减重外科学会（ASMBS）常委、等。

擅长：糖尿病、肥胖症、胃食管返流病以及其它内分泌与代谢性疾病的微创治疗。

1.如何诊断糖尿病？

(1) 典型糖尿病症状(烦渴多饮、多尿、多食、不明原因的体重下降)加上随机血糖≥11.1 mmol/L (2) 空腹血糖≥7.0 mmol/L (3) 在口服糖耐量试验中，口服75克葡萄糖2小时后血糖≥11.1 mmol/L（4）糖化血红蛋白>6.5%。

2.长期糖尿病有什么严重后果？

不论是哪一种糖尿病，如果不进行治疗，可能会引发许多并发症。一般症状包括视力模糊、头痛、肌肉无力、伤口愈合缓慢及皮肤瘙痒。急性并发症包括糖尿病酮症酸中毒、高血糖高渗状态；慢性并发症包括糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变、糖尿病神经病变、糖尿病性下肢血管病变、糖尿病足病等。

3.糖尿病传统的治疗方法有哪些？

五驾马车：包括对病人进行教育、血糖监测、饮食控制和运动疗法，如血糖控制不达标 (HbA1c ≥ 7.0%) 则启动药物；代谢手术被认为是糖尿病治疗的第六架马车，成人肥胖型2 型糖尿病如果通过一般治疗，血糖仍然控制不佳者，建议咨询代谢手术治疗。

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