青岛疫情处置取得阶段性成效

10月19日，青岛市政府新闻办召开青岛市疫情防控情况新闻发布会。会上，中国疾病预防控制中心传染病管理处研究员李中杰表示，青岛本次聚集性疫情病例发现和控制及时，波及范围小，未发现社区感染来源不明病例；目前已连续8天未发现本地新发病例，疫情处置取得阶段性成效。

李中杰介绍，此次疫情呈现3个特点：一是引发本次聚集性疫情的病毒来自境外输入。基于病例的流行病学调查线索和病毒全基因组序列比对结果，排除与此前国内其他地区本土疫情的相关性。二是本次聚集性疫情发生在重点场所，波及范围局限。疫情发现的12例新冠肺炎病例均与青岛市胸科医院有关，其中7例为该院结核病患者，3例为该院结核病患者陪护人员，2例为该院患者或护工的家属，未出现医护人员感染的情况。三是病例发现及时，处置迅速，未引发大范围社区传播。青岛市通过对医疗机构新入院患者开展主动的新冠病毒核酸筛查，及时发现了本次疫情。随后，青岛市迅速开展病例流调、密切接触者调查和核酸检测，在病例发现的1天内快速锁定了本次聚集性疫情的发生地，在2天内识别和隔离了所有12名病例，有效防范了疫情后续传播的风险，阻断了疫情向社区传播。

李中杰表示，目前，全球新冠肺炎疫情形势严峻，青岛市作为海空入境口岸城市，面临新冠肺炎持续输入的风险。后续要继续坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，实施精准防控措施，尤其要加强重点场所、重点人群、重点环节的防控，积极采取针对性措施，降低聚集性疫情发生的风险。（记者杨金伟）