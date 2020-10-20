10月19日广东新增境外输入确诊病例5例

10月19日0-24时，广东省新增境外输入确诊病例5例，广州报告，来自巴基斯坦和塔吉克斯坦各2例，来自尼日利亚1例。新增境外输入无症状感染者10例，广州报告6例，2例来自尼泊尔，其余4例分别来自阿联酋、埃及、阿曼和土耳其；清远报告4例，3例来自阿联酋，1例来自埃塞俄比亚。以上均在入境口岸或隔离点发现，入境后即被隔离观察。新增出院1例。

截至10月19日24时，广东省累计报告新冠肺炎确诊病例1889例（境外输入493例）。目前在院40例。