10月20日上海无新增本地新冠肺炎确诊病例，新增5例境外输入病例
据上海发布消息，上海市卫健委今早（20日）通报：10月19日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告5例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院2例，其中来自埃塞俄比亚1例，来自菲律宾1例。
病例1为美国籍，在美国生活，10月3日自美国出发，10月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。10月17日出现症状，即送指定医疗机构隔离排查。10月18日晚核酸检测阳性。经专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。病例入境后全程均在闭环管理中。
病例2为中国籍，在埃塞俄比亚工作，10月5日自埃塞俄比亚出发，10月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。
病例3为中国籍，在西班牙工作，10月6日自西班牙出发，当日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。
病例4为中国籍，在马尔代夫工作，10月16日自马尔代夫出发，经斯里兰卡转机后于当日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。
病例5为埃及籍，在埃及生活，10月16日自埃及出发，经奥地利转机后于10月17日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。
5例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者67人，均已落实集中隔离观察。
10月19日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。
截至10月19日24时，累计报告境外输入性确诊病例753例，治愈出院678例，在院治疗75例，无重症和危重症。现有待排查的疑似病例6例。
截至10月19日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。
截至10月19日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。
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