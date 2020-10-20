新华网评：莫把“自助餐”吃成“浪费餐”

“要节约不要浪费”系列网评之一：

明明吃不完非要装满盘，食物只拿贵的不拿对的，一整盘一动未动的食物直接倒进泔水桶……这样的场景在不少自助餐厅似乎已经见怪不怪。自助餐本是按量取餐、杜绝浪费的就餐方式，却被不少消费者吃成了“浪费餐”。

自助餐成餐饮浪费的“重灾区”，很大程度上是消费者“宁可吃剩，不能吃亏”的“自助餐心态”在作祟。有些人觉得既然花了钱，就一定要吃回本，有些人甚至不顾身体健康，认为“饿得扶墙进，撑得扶墙出”才是吃自助餐的理想状态。其实，能吃不是罪，可眼馋肚饱，拿的比吃的多，剩下的比吃掉的多，这就是对食物的犯罪了。在全社会大兴“提倡勤俭节约、反对餐饮浪费”新风尚和健康生活的理念下，改变“自助餐心态”恰逢其时，更是迫在眉睫。

一粥一饭，来之不易；半丝半缕，物力维艰。生活条件越是改善，就越不能丢了勤俭节约的传家宝。更何况，民以食为天，虽然目前我国粮食产量稳步增长，但是从长远来看，“粮食安全”这根弦依然不能放松，“舌尖上的浪费”依然要坚决予以杜绝。从商家的角度看，要把“爱惜粮食”“健康生活”“科学用餐”等理念融入经营和发展中，对食客进行激励引导；从社会治理的角度看，要把加强宣传教育和强化法治监管结合起来，努力在全社会营造“浪费可耻 节约为荣”的浓厚氛围。当然，杜绝这种“自助餐心态”，最终还要靠每个人实实在在的行动，从胡吃海塞到适量适度，从“让我一次拿个够”到每一次的“勤拿少取”，养成理性、从容的用餐习惯。这既是一种美德，也是健康选择。

（文字：徐可 漫画：甘甜）