银耳怀杞花胶汤，补益阴血、润肤养颜
秋燥渐起，很多女性饱受皮肤干燥之苦。广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授推荐了一款百合银耳怀杞花胶汤，有补益阴血、润肤养颜功效，特别适合这个季节女性饮用。
材料：百合、怀山药各30克，枸杞子15克，银耳50克，红枣3枚，生姜3片，黄花胶100克，猪瘦肉250克。
做法：先将花胶泡发，洗净，切大块；猪瘦肉洗净，切小块；银耳泡发，去除硬梗，洗净拆散；红枣劈开，去核；生姜洗净，切片。然后，连同洗净的其他食材一齐置于炖盅内，加入清水2000毫升、白酒少许，隔水炖2小时，精盐调味，即可。
功效：本汤食材中，百合性味甘寒，善于养阴润肺、清心安神；银耳性味甘淡平，长于滋补生津、润肺养胃；山药性味甘平，善能补脾益肺、养胃生津、补肾涩精；枸杞子性味甘平，功善滋补肝肾、益精明目、润肺、止渴；搭配性味甘平，功擅补肝肾、养血润燥、养颜美容、延缓衰老，素有“海洋人参”美誉的花胶，和性味甘咸微寒，功善补中益气、补肾滋阴、养血润燥的猪瘦肉；少佐姜、枣以调和脾胃。诸物合烹，汤性平和滋润，有良好的补脾益气、滋阴润肺、养胃生津、滋补肝肾、益精养血、宁心安神、润肤养颜等作用，适宜于仲秋时节一般人群服食，尤宜于妇女补益阴血、润肤养颜。也可用于肺虚燥咳，皮肤枯槁，津伤口渴，血虚萎黄，头晕目眩，眼目昏花，心悸失眠，腰膝酸软等症的辅助治疗。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）
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