美食家推荐：牛油蒜片焗海虾的做法
众所周知，蒜头有很好的养生功效，其中的大蒜辣素与硫胺素有消炎杀菌，促进胃酸分泌，从而增强胃部消化的作用。这次选用的独子蒜与牛油配合，令到菜式的味道得以升华，当中加入的美极酱油功不可没。
材料：大海虾400g，独子蒜40g，牛油20g，美极酱油20g，盐、花生油适量。
做法：大海虾从肚一分为二，洗净沥干水分后煎香倒出备用，把独子蒜去皮切片备用，开锅下花生油，下蒜片后把煎好的大海虾倒入翻炒片刻，下牛油用大火翻炒10秒，加入美极酱油和葱白调味即成。
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