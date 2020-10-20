要想小儿安，三分饥与寒！如何预防秋冬季儿童感冒

进入10月份后，我国大部分地区天气转凉，气温下降，将面临呼吸道病毒高发的秋冬季节。秋冬季北方地区昼夜温差大，儿童容易受凉，加之低气温是病毒繁殖的适宜条件，可造成病毒大量繁殖，如果孩子抵抗力下降，很容易受到病毒入侵，反复感冒以及罹患流感。那么，除了注射疫苗，还有哪些预防方法呢？

“要想小儿安，三分饥与寒”

入秋后天气一天天变凉，为了避免孩子受凉感冒，不少家长会有“给孩子多穿点，免得感冒”的想法。中医认为小儿为纯阳之体，儿童活泼好动，活动量要比大人偏多，儿童穿衣应与父母穿得一样多，但是要比老年人穿的少，否则衣服穿着过厚，当中午气温升高，或者稍微活动就容易出汗，衣服潮湿不及时更换，反而容易受凉感冒。判断儿童衣服穿得是否合适有两个方法：一摸手二摸背，如果手是温的，说明衣服穿得合适；如果手心发热，后背有汗，说明孩子衣服穿得多了，需要及时减衣。此外，冬季室内外温差较大，出入室内应及时添减衣服，注意背暖、肚暖、足暖。

小儿脾常不足，过饱、过食肥甘厚味之品（如肉类、油炸食品等）会导致脾胃运化失常，引起积食，加上气候变化，内外相引，孩子就容易感冒。因此饮食上要保持营养平衡，粗细荤素搭配，牛奶、肉类、鱼类、新鲜应季果蔬要均衡，少吃或忌食生冷饮料、辛辣煎炸食品。

起居有常

正所谓“秋收冬藏”，秋冬季阳气趋向收敛，孩子的生理活动也应顺应自然界阴阳的变化，做到早睡，可适度晚起，避免晨起天气较凉的时候进行户外活动，选择天气晴好、较温暖的时候户外活动，增强儿童体质，劳逸结合。

秋冬季节也是流感高发季节，尽量不要带孩子到人群密集的公共场所；外出佩戴口罩，房间每天开窗通风，保持室内空气流通；秋冬气候干燥，“燥亦伤肺”，适当多饮水，可选用加湿器，室内保持一定的湿度；儿童及家长应及时接种流感疫苗。

中药茶饮

补气防感饮：黄芪10g，白术10g，防风6g，太子参6g，生姜2片，红枣3粒。适用于体质虚弱，活动后汗多，平时易感冒，食欲不振，肌肉松软，体倦乏力的小儿。

滋阴防感饮：北沙参10g，麦冬10g，百合6g，枸杞子6g，乌梅6g。适用于形体偏瘦，口唇干燥，喜饮水，睡眠时盗汗，大便干结，舌质红，舌苔少的小儿。

祛火防感饮：玄参10g，菊花3g，金银花3g，金莲花3g，焦山楂10g。适用于形体壮实，脾气急躁，好动少静，多食易饥，口中气臭，大便干结的小儿。

煎煮法：将上述药物放入陶瓷、不锈钢或者玻璃锅中，加水500毫升，以大火煮沸后，转小火煮3~5分钟左右，去渣取汁，温服代茶饮。

小儿推拿

小儿推拿为绿色疗法，对体质虚弱、易反复呼吸道感染的儿童有健脾补肺的作用。常用推拿手法有补脾经、补肺经、补肾经、推上三关、运内八卦、按揉足三里、捏脊等，坚持每天推拿，配合中药茶饮，对儿童感冒和流行性感冒可起到一定的预防作用。

（北京中医药大学东方医院儿科主任医师 吴力群）