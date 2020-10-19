2020年“人民好医生”推荐宣传活动名单公示

近日，由人民网·人民健康联合中国研究型医院学会主办的2020年“人民好医生”推荐宣传活动正式启动。本次推荐宣传活动旨在宣传医生群体为健康事业发展、维护人民群众健康作出的重要贡献，弘扬医生群体体现的崇高职业精神，呼吁全社会对医生和健康事业给予更多关注、理解和支持。

活动自9月启动征集，开启网上网下报名通道，同时邀请学协会、医院同步推荐，在全国范围广泛征集“人民好医生”候选人、候选团队，经过主办方初选、专家评审委员会评议，最终推选出2020年“人民好医生”拟入选名单，现予以公示。

一、公示时间

2020年10月19日——2020年10月21日。

二、公示对象

见附件。

三、公示要求

在公示期间内，对公示对象有异议的单位、个人均可通过书面形式向主办方反映（信函以到达日期为准）。反映须实事求是，并提供所反映问题的佐证材料。以单位名义反映的，应加盖公章，以个人名义反映的，应署真实姓名、工作单位及联系方式，以便于核实了解有关情况。

四、联系方式

邮箱：相关材料发送至doctor@people.cn或微信添加rmjkang（人民好医生小助手）发送。

邮寄地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社9号楼人民健康

联系人：吴光 18600107117

附：2020年“人民好医生”推荐宣传活动拟入选名单

学术成就-大医精诚典范

1. 柯美云 北京协和医院消化内科

2. 胡大一 北京大学人民医院心内科

3. 丁彦青 南方医科大学南方医院病理科

学术成就-科技创新典范

1. 马 丁 华中科技大学同济医学院附属同济医院妇产科学系

2. 陈 凌 解放军总医院第一医学中心神经外科医学部

3. 孙兴怀 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院

4. 窦科峰 空军军医大学第一附属医院

5. 肖新华 北京协和医院内分泌科

6. 魏世辉 解放军总医院第一医学中心眼科

7. 翁习生 中国医学科学院北京协和医院外科学系

8. 段丽萍 北京大学医学部

9. 杨业发 海军军医大学第三附属医院/东方肝胆外科医院

10. 纪 妹 郑州大学第一附属医院

11. 马晓东 中国人民解放军总医院第一医学中心神经外科

12. 周伟平 海军军医大学第三附属医院肝外三科

13. 周宗科 四川大学华西医院骨科

14. 韩为东 解放军总医院第一医学中心

学术成就-青年风尚典范

1. 刘贵华 中山大学附属第六医院生殖中心男科

2. 吴润晖 首都医科大学附属北京儿童医院血液肿瘤中心

3. 刘 明 北京医院泌尿外科

4. 赵金忠 上海市第六人民医院运动医学科

5. 陶凯雄 华中科技大学同济医学院附属协和医院普外科

6. 张晓华 上海交通大学医学院附属仁济医院神经外科

7. 夏云龙 大连医科大学附属第一医院

8. 吴 南 中国医学科学院

9. 叶贤伟 贵州省人民医院呼吸与危重症医学科

10. 张明玺 武汉市中医医院心血管内科

学术成就-优秀专家团队

1. 北京大学人民医院神经内科团队（北京大学人民医院张俊领衔）

2. 北京协和医院罕见病多学科诊疗MDT 团队（北京协和医院张抒扬领衔）

3. 中国研究型医院学会危重医学专业委员会团队（郑州大学第一附属医院孙同文领衔）

4. 华中科技大学同济医学院附属协和医院心血管团队 （同济医学院附属协和医院黄恺领衔）

5. 北京协和医院过敏医学专家团队（北京协和医院孙劲旅领衔）

科普传播-新锐人气典范

1.王仲 成都市第五人民医院临床营养科

2.李建平 北京大学第一医院心内科

3.陆敏 南京医科大学附属苏州科技城医院儿科

4.周翔 中国医学科学院肿瘤医院介入科

5.岳嘉宁 复旦大学附属中山医院血管外科

科普传播-先锋引领典范

1. 刘中民 上海市东方医院心胸外科

2. 谭先杰 北京协和医院妇产科

3. 曾强 解放军总医院第二医学中心健康管理研究院

4. 徐琳 中国人民解放军南部战区总医院老年心血管内科

5. 刘东伟 郑州大学第一附属医院肾内科

科普传播-卓越影响典范

1. 薄世宁 北京大学第三医院重症医学科

2. 刘健 北京大学人民医院心血管内科

3. 张晓艳 中日友好医院皮肤病与性病科

4. 林明贵 清华大学附属北京清华长庚医院感染性疾病科

医学人物-特别贡献者

1. 何新华 首都医科大学附属北京朝阳医院急诊科

2. 郭立新 北京医院内分泌科

3. 邹旭 广东省中医院重症医学科

4. 詹维伟 上海交通大学医学院瑞金医院超声科

5. 田 文 解放军总医院第一医学中心普通外科医学部甲状腺与疝外科

6. 赵继荣 甘肃省中医院骨伤科临床医学中心

7. 刘 潜 赣南医学院

8. 张抒扬 北京协和医院

医学人物-身边守护者

1. 陈迎贵 青海省海东市互助土族自治县人民医院急诊科

2. 麦刚 德阳市人民医院

3. 杜庆锋 南方医科大学南海医院