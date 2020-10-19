国药器械FLI+ v2.0赋力精益医疗 助力医疗器械新生态

10月19日，在上海召开的中国国际医疗器械(秋季)博览会上，国药集团中国医疗器械有限公司（以下简称“国药器械”）发布了“FLI+ v2.0 供应链全场景解决方案”。

据介绍，“FLI+ v2.0 供应链全场景解决方案” 已在北京、上海、浙江、山东、内蒙古、广东、吉林、湖南、辽宁、宁夏等地落地实施，将进一步规范产品溯源，优化医耗管理方式，为医疗器械生产厂家、经销商、医疗机构提供更加精准化的服务，从而进一步促进医疗器械行业发展。

基于UDI 赋力全产业链

2019年，国家药监局要求推进我国医疗器械唯一标识UDI工作。国药器械作为全国第一批医疗器械UDI试点实施单位，进一步为生产企业、经营企业、医疗机构等全供应链伙伴服务，在此次发布的方案中，包括FLI+UDI全程解决方案。其中，国药器械的ERP、WMS、SPD全线信息系统全面支持UDI解析，并可提供从研发制造到仓储物流再到终端使用的全程UDI实施咨询。

国药集团中国医疗器械有限公司党委书记、总经理李杨介绍，该方案将建立医疗器械全程追溯系统，以国药器械的经营网络及行业数据库做支撑，从厂家、经销商到医院终端的全链条商品、企业资质，电脑、手机一键扫码即可实现全流程追溯，帮助经销商提高物流效率与准确性，实现流通配送、物流运输、终端销售的全程追溯可视化。

赋力医共体 助力集约管控

紧密型县域医共体建设是新一轮基层医改的重要举措，是当前全国各地推动医改的重要抓手。2020年7月17日，国家卫生健康委与国家中医药管理局联合印发《医疗联合体管理办法（试行）》的通知中要求，城市医疗集团和县域医共体应当整合设置公共卫生、财务、人力资源、信息和后勤等管理中心; 统一药品耗材管理平台，实现用药目录衔接、采购数据共享、处方自由流动、一体化配送支付。

李杨提到，国药器械FLI+医共体解决方案中，通过集中部署、分级享用模式，推进医共体各成员单位系统相互协同。通过云证照、云仓储、云SPD的互联互通，实现医共体集约化、精益化的医用耗材管理，为医共体整体医疗服务提供集约保障，实现医共体内医疗器械供应链的透明、精确、高效管理。

服务医疗器械新生态 助力行业发展

随着我国医疗卫生事业体制改革的深入推进，医疗机构医用耗材管理办法的实施，耗材治理改革进一步深化，后疫情时代，医保控费、用械安全、平战结合仍是医院医疗耗材、医疗设备管理的关注焦点。国药器械“FLI+ 方案”在2019年秋季医博会发布后，经过一年演进与实践，取得多项成果，同时也在整个供应链的场景中发掘了更多的应用场景与改进机会。

一直以来国药器械积极践行央企责任，赋力医疗器械全供应链伙伴，服务行业发展。此次发布的“FLI+ v2.0 供应链全场景解决方案”将以医疗器械新生态的视角，沿袭FLI+“全流程、精益化、智能化”的理念，包括FLI+C医用耗材全流程精益管理、FLI+E医疗设备全生命周期管理，FLI+IVD检验试剂全流程精益管理方案、FLI+供应商协同平台、FLI+资质无忧服务、FLI+精益科室服务等多个方面的全场景解决方案，赋力精益医疗，助力医疗器械行业高质量发展。