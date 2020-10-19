关注女性健康，加入乐骨行动

10月19日，在世界骨松日到来之际，由中国妇女发展基金会策划发起的“幸福家庭健康管理促进计划——乐骨行动·女性骨骼健康宣教项目”启动会在北京举行。第十届全国人大常委会副委员长、中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲，中国妇女发展基金会副理事长兼秘书长张建岷，中华全国总工会女职工部副部长封蕾，中国老年人体育协会副主席李有林，“乐骨行动”项目办公室执行主任、全国网上家长学校常务副校长刘小平等嘉宾及各方代表，约100余人参加了活动。

启动会上，中国妇女发展基金会副理事长兼秘书长张建岷接受了爱心企业安进中国的捐赠，并为企业颁发了捐赠证书。张建岷在讲话中指出，“乐骨行动·女性骨骼健康宣教项目”的开展，将提高中老年女性对骨质疏松疾病的认识，增强社会各界对中老年女性骨骼健康的普遍关注，为促进中老年女性骨质疏松症的早诊、早治做出积极努力。

张建岷副理事长兼秘书长致辞

因疫情原因，安进副总裁兼安进中国总经理柯美玲无法来到活动现场，她发来了视频预祝启动会顺利举行。柯美玲副总裁表示，在当前各种老年慢性疾病中，骨质疏松症已成为严重威胁中国中老年女性健康的疾病。除了“治已病”这一方式，安进中国深信随着医疗创新的进步，可以从源头上预防骨折事件发生。“服务患者”是安进的核心使命，希望借此公益活动的开展，安进中国能为守护女性的骨骼健康全力以赴。

会上，“乐骨行动”项目办公室执行主任、全国网上家长学校常务副校长刘小平解读项目三年规划并发布了2020-2021年度项目计划。据悉，项目将通过发放公益读本、投放科普视频、开展女性健康课堂、线上发布专家KOL科普文章等系列主题宣教方式，普及骨质疏松的成因、骨密度检查及预防治疗等中老年女性保健知识，推动骨质疏松预防先行，促进女性健康及家庭幸福和谐。

刘小平主任解读项目三年规划并发布2020-2021年度项目计划

随后，与会领导和受益代表共同启动了“幸福家庭健康管理促进计划-乐骨行动·女性骨骼健康宣教项目”，国家一级演员梁丹妮作为项目爱心志愿者大使，向全场发出健康倡议：关爱女性健康，加入乐骨行动。

启动仪式之后，北京协和医院妇产科徐苓主任开启了“幸福家庭健康管理促进计划-乐骨行动·女性骨骼健康宣教项目”全国首场女性健康大课堂，用知识的力量为女性拥有健康的体魄和幸福的生活提供助力。