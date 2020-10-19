人民网北京10月19日电 （记者崔元苑）10月19日，首届全国医疗器械安全宣传周在京启动，主题为“安全用械，守护健康”，宣传重点为“弘扬改革创新主旋律，提升产业发展新动能”，在监管创新、产业发展、科普宣传、成果展示四个方面开展宣传。活动由国家药监局主办，中国健康传媒集团承办。国家药监局党组成员、副局长徐景和出席启动仪式并讲话。

医疗器械安全与人民群众身体健康和生命安全息息相关，是健康中国的重要组成部分。党中央、国务院高度重视药品医疗器械安全，习近平总书记就做好新时代药品医疗器械监管工作作出一系列重要指示批示。当前生命科学技术日新月异，医疗器械产业创新方兴未艾，颠覆性技术、创新性产品不断涌现。面对新时代、新形势、新需求，国家药监局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真落实习近平总书记“四个最严”要求，坚持风险管理、责任治理和智慧治理，医疗器械审评审批制度改革持续深化，法制和标准建设持续加强，上市后监管工作持续强化，监管队伍能力和水平持续进步，国际交流与合作持续深入。新冠肺炎疫情暴发以来，药品监管部门闻令而动，与疫情赛跑，向极限挑战，创新审评审批方式，强化全程检查力度，极大提升了新冠病毒检测试剂、医用防护服、医用口罩等防疫物资供应保障能力，有效保障了产品质量安全，为全面打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战做出了重大贡献。

开展全国医疗器械安全宣传周活动，是推进医疗器械科学监管，促进行业高质量发展，保障公众用械安全的重要举措。首届全国医疗器械安全宣传周以“安全用械，守护健康”的主题，突出医疗器械服务人民群众生命健康的宗旨和使命。

徐景和指出，医疗器械安全没有“零风险”，但监管必须“零容忍”。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民至上、生命至上，加强医疗器械科学监管，确保医疗器械“研”的科学、“产”的安全、“管”的严格、“用”的放心，切实守护人民群众健康。实现“安全用械，守护健康”，需要突出做好“四个坚持”。一是坚持人民立场，切实增强做好医疗器械监管工作的责任感使命感。要始终把人民群众的健康放在首位，进一步加快创新、优质医疗器械产品上市，严把从实验室到医院的每一道关口，切实保障人民群众的用械安全。二是坚持依法治械，加快推进医疗器械监管体系和监管能力现代化。要坚持政治引领、问题导向、国际视野、改革创新、科学发展，加快打造医疗器械法规制度升级版，以良法促进善治。三是坚持服务创新，推动医疗器械产业高质量发展。要持续深化审评审批制度改革，大力推进监管科学研究，加快新工具、新标准、新方法开发，促进产业高质量发展和高效能治理。四是坚持社会协同，全力提升用械安全的社会共治水平。推动形成企业负责、政府监管、行业自律、社会协同、公众参与、媒体监督、法治保障的共治大格局。

科技部社会发展科技司司长吴远彬、工信部装备一司一级巡视员钱明华、国家卫生健康委医政医管局副局长邢若齐致辞。中国工程院院士、阜外医院院长胡盛寿代表专家学者致辞。深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事长李西廷，中国医疗器械行业协会会长赵毅新等代表企业、行业和媒体发言。国家药监局医疗器械注册司司长江德元主持。来自政府部门、医院等科研院所、行业协会、企业及新闻媒体近200人出席启动仪式。

首届全国医疗器械安全宣传周为期一周。国家药监局相关司局和直属单位，中国医疗器械行业协会、中国生物医学工程学会、中国生物材料学会等单位将围绕监管创新、产业发展、科普宣传、成果展示等开展系列宣传活动。各省级药品监督管理局与国家药监局联动，举办系列丰富多彩的安全宣传活动。活动将重点宣传近年来我国医疗器械领域监管创新工作及监管政策，充分展示政策推动下我国医疗器械行业蓬勃发展态势，展示近年来医疗器械领域取得的重要成果，帮助公众进一步了解医疗器械。