中国医药教育协会肺癌医学教育委员会成立大会暨首届中国肺癌医学教育高峰论坛在京举行

10月17日，中国医药教育协会肺癌医学教育委员会成立大会暨首届中国肺癌医学教育高峰论坛在京召开，中国胸外科肺癌联盟学术年会、华夏医学肺癌防控高峰论坛、早期肺癌微创精准诊疗论坛暨国家级继续教育项目《全国肺癌诊疗新技术新进展学习班》也同期举行。

在中国医药教育协会肺癌医学教育委员会成立之初，5年中心任务早已既定，主任委员支修益在成立大会上介绍。他指出，如何搭建好医、教、研和产、学、研一体化的学术交流和医学教育平台，如何将肺癌预防、早筛早诊、规范诊疗、快速康复的科学信息进行精准传播，如何将近年来在肺癌防治和诊疗领域中研发的新技术、新药物、新手段和新方法更好地应用于临床，服务于临床，最终造福于患者，如何更好地践行《健康中国2020规划纲要》中的各项战略目标任务，将是贯穿肺癌医学教育委员会未来5年的任务目标。

会上还宣读主任委员和副主任委员名单及证书颁发仪式，同时，将肺癌医学教育委员会授牌给首都医科大学宣武医院。

17日下午，中国胸外科肺癌联盟学术年会、华夏医学肺癌防控高峰论坛、早期肺癌微创精准诊疗论坛暨《全国肺癌诊疗新技术新进展学习班》举行。

中国胸外科肺癌联盟学术年会暨《全国肺癌诊疗新技术新进展学习班》分别从“早诊早筛，防范未然”、“2020肺癌靶向治疗新进展”、“2020肺癌免疫治疗新进展”三大主题单元展开了讨论。

华夏医学肺癌防控高峰论坛暨《全国肺癌诊疗新技术新进展学习班》暨《全国肺癌诊疗新技术新进展学习班》从“预防早筛” “精准治疗” “晚期治疗”三个方面进行了全方位分析。

在早期肺癌微创精准诊疗论坛暨《全国肺癌诊疗新技术新进展学习班》上，近30位专家围绕微创精准诊疗也进行了精彩分享。

大会以团结我国肺癌防治与临床诊疗领域中医学教育与健康传播领域更多的专家骨干，编辑并推广肺癌诊疗领域的新进展、新指南和新规范为宗旨，将近年来不断研发的新药物、新成果、新技术和以及积累的肺癌大数据信息及时地传递给广大的中青年医生，传送到我国边远地区和贫困地区的基层医生，助推我国地市级和地市级以下县域医院肺癌防治工作和卫生健康教育事业的开展是委员会今后工作的重要内容。

为响应国家新冠疫情防控策略，本次大会采取线上线下相结合模式，邀请到全国近百位公共卫生领域、肺癌防控领域以及胸外科和肺癌临床诊疗领域著名专家进行学术演讲、医学教育讲座和肺癌防治知识健康教育科普讲座，涵盖胸外科、呼吸科、肿瘤科、放疗科、病理科、影像科、检验科等多学科的对话探讨，线上线下专家展开深入交流。