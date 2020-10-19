秋冬季新型冠状病毒肺炎疫情防控心理危机干预培训会在呼伦贝尔市精神卫生中心召开

为做好秋冬季新型冠状病毒肺炎疫情防控心理危机干预工作，加强呼伦贝尔市心理危机干预队伍能力建设，提升各旗市区心理危机干预队伍人员的干预技术水平。10月13日—16日，呼伦贝尔市精神卫生项目办在呼伦贝尔市精神卫生中心举办呼伦贝尔市秋冬季新型冠状病毒肺炎疫情防控心理危机干预培训。呼伦贝尔市社会心理服务体系建设试点专家工作组成员、各旗市区心理危机干预队伍成员、综合医院精神（心理）科门诊工作人员、疾控中心拟承担突发公共卫生事件心理危机干预人员、心理咨询师、心理治疗师、心理健康教育教师及相关部门专业人员等220余人参加了培训。

呼伦贝尔市卫生健康委副主任王克刚出席开幕式时强调了秋冬季疫情防控时期心理危机干预的重要性，他结合当前疫情形势，对下一步工作提出要求：第一，各旗市区各部门要提高政治站位，充分认识秋冬季疫情防控工作的重要性，加强培训及演练，使多部门的基层工作人员在政策、策略及知识技能方面做到科学规范；第二，完善本旗市区秋冬季新型冠状病毒肺炎疫情防控心理危机干预工作方案，组建心理危机干预队伍，并组织专业培训，提升心理危机干预队伍能力建设，建立长效机制；第三，多部门要加强协调，发挥基层干部作用，加大心理健康知识的宣传力度，提升工作效能；第四，各医疗机构要充分发挥主力军作用，做好秋冬季疫情防控工作，做好心理危机干预培训工作。会议由呼伦贝尔市精神卫生项目办主任、呼伦贝尔市第三人民医院院长张雄主持。

院长张雄表示，大家要提高政治站位，认识到秋冬季新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要性，进一步加大全市心理危机干预培训力度和演练力度，加强心理危机干预队伍建设，提升心理危机干预业务能力和技术水平。

此后几天，呼伦贝尔市心理援助专家组成员、呼伦贝尔市项目办成员以及呼伦贝尔市精神卫生中心精神科专家、护理专家等进行了专题讲座。