八成眼盲完全可以避免

受访专家：北京医院眼科主任 戴 虹

今年，世界卫生组织发布的新版《世界视觉报告》中指出，人在一生中至少会患上一种眼疾，而全球至少有22亿人患有视力损伤或盲症。我国是世界盲人数量最多的国家，约有盲人825万，但专家表示临床上80%的致盲可以避免。10月15日是国际盲人日，本报特邀北京医院眼科主任戴虹，呼吁大众重视眼部健康，避免视力损伤。

戴虹介绍，存在视觉障碍的人群主要分为全盲和半盲两类，世界卫生组织规定，双眼视力经矫正后，视力仍低于0.05，界定为法定盲人；视力低于0.03的则属于低视力人群。造成视力损伤的因素主要有以下几方面。

遗传。儿童的视力损伤和致盲主要以遗传疾病为主，青光眼、屈光不正、色素性视网膜炎等都与家庭遗传因素关系很大。

衰老。衰老是许多眼疾的主要危险因素，比如老花眼、白内障、青光眼、老年性黄斑变性的患病率都是随着年龄增长急剧增加的。

外伤。儿童是眼部外伤的高发人群，成人参与某些对抗性运动或娱乐项目也会导致眼外伤的风险升高。

营养。营养不良导致的维生素A缺乏可能引起角膜混浊，损伤视力。

感染。细菌、病毒或其他微生物可引起眼部感染，影响结膜、角膜、眼睑，甚至视网膜和视神经。

慢性病。糖尿病视网膜病变是糖尿病常见的并发症之一，通常是由于患者血糖控制不善，引起眼部神经及血管微循环改变，影响眼部营养供应，造成视功能受损。此外，高血压、心脑血管病、肾炎、白血病、贫血、某些急性传染病等都可能引起视网膜血管改变，造成眼底出血和玻璃体积血，从而导致视力下降。

不良生活习惯。我国城市青少年近视患病率高达67%，用眼过度导致的病理性近视（高度近视）已成为第二大致盲因素。过度依赖电子产品、户外活动时间减少，以及高油、高盐、高糖的不良饮食习惯，都会为视力健康埋下隐患。吸烟是老年性黄斑变性的主要风险因素。

“在过去，很多眼疾无法治愈，但如今，多数眼疾都可以通过早期干预实现延缓和减轻，甚至治愈。”除了角膜移植，激光、手术、药物、注射等技术手段应用更广。例如，屈光不正可以通过激光手术进行矫正；青光眼导致的视力损伤虽然无法治愈，但可通过有效的药物治疗和外科手术来延缓；白内障可以通过手术摘除眼睛中不透明晶状体、植入人工晶状体达到治愈；新生血管性老年性黄斑变性，也可采用连续或间歇性抗血管内皮生长因子眼内注射治疗干预。更重要的是，多数眼疾甚至可以在发生前进行有效预防。

做好孕前检查和新生儿护理。例如通过分娩前治疗产妇的感染预防新生儿眼炎。

控制用眼时间。增加户外时间、减少近距离工作活动，以减缓近视度数加深，避免高度近视及其并发症的发生。每次用眼不超过40分钟，若出现眼睛肿胀、眼花、发酸，要及时休息。

降低外伤感染风险。防止眼部感染，要使用清洁水源，做好面部清洁，勤更换毛巾，不共用毛巾浴巾等。进行高风险活动和作业时，戴好护目镜，做好眼部防护，可有效减少眼外伤。

慢性病患者定期查眼底。在致盲人群中，相当一部分由眼底病引起，而老年性黄斑变性、糖尿病视网膜病变、青光眼等都会损伤眼底。因此，规律的眼底检查尤为重要，糖尿病患者推荐每半年一次，高度近视者至少每年一次。