首都医科大学宣武医院低氧适应转化医学北京市重点实验室主任 吉训明 □张博维

从初潮到停经，月经伴随女性数十年，蕴含着很多女性的身体信息，是健康的晴雨表。在接诊中，我们还发现，月经异常可能导致脑病。

谢女士32岁，突发头痛、记忆力下降、睡眠增多，经诊断患有脑静脉血栓，形成静脉性脑梗，既往有经期延长、月经过多史。李女士24岁，突发头痛、恶心呕吐、视力下降，经诊断患有特发性颅内压增高，既往也有月经过多史。为什么“月经异常”会和“静脉窦血栓”“颅内压增高”这些脑静脉系统病变相关呢？原因是这类患者有一个共同的危险因素——缺铁性贫血。近年来，越来越多研究表明，贫血为脑静脉血栓及特发性颅内压的高危因素。

缺铁性贫血指当身体对铁的需求和供给失衡，体内储存的铁被耗尽，就会使血红蛋白合成减少，导致贫血。铁元素是合成血红蛋白的重要原料，而血红蛋白会随着血液输送氧气，给身体器官及各组织参与能量代谢。两位患者由于月经失血过多，导致机体不能及时补充，就出现了缺铁性贫血。

日常生活中，如果女性月经周期失血量多于80毫升，月经时间超过10天，且伴有乏力、疲劳、头晕目眩、晕厥、冷漠、易怒不安、注意力集中能力下降和无法忍受寒冷等感觉，建议及时就医查找病因，判断是否贫血，同时进行以补充铁剂为主的贫血治疗，以免延误治疗，出现严重后果。