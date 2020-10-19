乳腺癌筛查检出率趋近发病率
10月18日是防乳癌宣传日，北京市卫生健康委公布数据：自2008年至2019年，本市约有290万人次接受了乳腺癌免费筛查，共检出乳腺癌及癌前病变1862例。
近年来，乳腺癌发病率一直居女性恶性肿瘤发病率之首。统计数据显示，本市乳腺癌发病率从2008年的58/10万上升到2017年的75/10万。医学研究证明，如果早期发现、早期治疗，乳腺癌是完全有可能治愈的。
从2008年开始，本市为适龄女性免费宫颈癌和乳腺癌筛查。其中，本市户籍35岁至64岁的女性，每三年可享受一次政府资助的免费乳腺癌筛查服务。符合筛查条件的女性，可向户籍所在地的妇幼保健院咨询，或拨打12320服务热线查询，及时到指定的医疗机构进行筛查。截至2019年，本市约290万人次接受乳腺癌筛查，年检出率平均为64/10万，2019年的检出率提升到76/10万。专家解释，检出率的提升，意味着更多女性可以在早期发现乳腺癌，早期治疗，从而降低了乳腺癌对健康的影响。（记者 贾晓宏）
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