经常听到有人说“心好累”，一周工作5天，从第一天开始就盼着周末，下班拖着疲惫身体回家，除了瘫在沙发上什么都不想做，好不容易熬到周末，终于可以睡个懒觉了，下楼拿个外卖都觉得累……冗长的会议、改了无数遍的汇报、琐碎的工作，还有孩子学校里需要时时跟进的新消息、辅导不完的作业……这些通通让人感到“心累”。

无数个“好想好想”让你好累。仔细观察你会发现，即使周末、休假，我们的大脑并没有闲着：你想把生活中的每件事都处理得井井有条；你想获得周围同事、领导的认可；你想通过自己的努力升职加薪，给家人、给自己更充足的安全感；你想给孩子最好的引导……总之，无数个“好想好想”在你耳畔齐声鸣叫。

当人处于巨大压力之中，常常会变得健忘，感到无助，时间长了压力还会改变大脑的生理状态。越来越多证据表明，持续性压力会改变大脑的化学和物理特性。简单说，就像电脑后台运行着一个很耗能的软件，眼前的窗口就只能缓慢加载，一直转圈圈。压力越大，工作中越容易出错，这会使得工作效率越来越低，内耗变得越来越严重。

学会放空大脑，定期放松自己。很多人越累越忍不住熬夜，但熬夜让人错过了身体自我调节的最佳时机。大脑需要定期清理，就像我们需要定期收拾房间一样，而睡觉是大脑清理垃圾的最好方式。同时，在累这种感觉转化为焦虑前，我们需要来一次彻底放松。

想拥有放松心态，就要训练自己的身体具有想放松就能放松的能力。其实，这与古今中外修身养性的很多方法是相通的，当身体放松下来，呼吸恢复平静，心情也自然而然会平复下来。

“累点”变低是日积月累的，需定期清理身体的疲惫感，学会放空、放松自己，我们才更能感受到生活给予我们的幸福感。（史宇）