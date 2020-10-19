为人类减贫贡献更多中国力量

绷紧弦、加把劲，锚定方向、再接再厉，克服各种挑战，坚定不移把党中央决策部署落实好

10月17日是第七个国家扶贫日，同时也是国际消除贫困日。回首过去几年脱贫攻坚带给生活的改变，集中连片特困地区贫困村村民们的话语质朴而真切：“现在我们和城里人一样过日子”“相比过去真是一个天上一个地下”“做梦都没想到，生活比蜜都甜”。

打赢脱贫攻坚战，是全面建成小康社会的底线任务和标志性指标。当前，高质量完成脱贫攻坚目标任务，既要做好脱贫攻坚必答题，又要做好新冠肺炎疫情常态化防控的加试题；既要完成剩余贫困人口脱贫任务，又要巩固已有脱贫成果。只有绷紧弦、加把劲，锚定方向、再接再厉，克服各种挑战，坚定不移把党中央决策部署落实好，才能实现既定目标。今年脱贫攻坚任务完成后，中国将有1亿左右贫困人口实现脱贫，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。这一“最成功的脱贫故事”，不仅将创造人类减贫史上的中国奇迹，也将为人类减贫进程贡献更多中国方案和中国力量。

从国际社会看，贫困问题一直是困扰人类发展进程的顽疾。消除贫困，是各国人民的共同愿望、国际社会的共同使命。在这么短的时间内帮助这么多人脱贫，中国减贫实践赢得国际社会高度赞扬。改革开放40多年来，中国走出了一条由区域扶贫开发到精准扶贫、由输血到造血、由单一到多元的探索之路，创造性地构建起中国特色脱贫攻坚制度体系。正是依靠中国共产党领导的政治优势和社会主义集中力量办大事的制度优势，所以才创造了短时间内累计减少贫困人口8.5亿人、对全球减贫贡献率超过70%的历史性成就。

中国脱贫攻坚的成功实践，植根于中国经济社会的土壤和改革发展的实际，有其独特性，但也可以为其他发展中国家提供有益借鉴。柬埔寨农村发展部农村经济发展司副司长衡真田表示，中国给柬埔寨人民带去的“劳动致富”思想转变是最宝贵的财富。在联合国秘书长古特雷斯看来，精准减贫方略是帮助贫困人口、实现2030年可持续发展议程目标的唯一途径。当前，发展中国家普遍面临着实现工业化与城镇化并举、市场化转型与消除绝对贫困同步等难题。中国在新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，因人因地精准施策、靶向式扶贫造血，东西部协作、全社会发力等方面积累的制度和经验，创新了发展理论，丰富了扶贫开发政策工具库，许多发展中国家希望分享中国减贫经验。

“一花独放不是春，百花齐放春满园。”在致力于自身消除贫困的同时，中国力所能及向其他发展中国家提供不附加任何政治条件的援助，支持和帮助广大发展中国家特别是最不发达国家发展经济、消除贫困。在马达加斯加，一株株杂交水稻蓬勃生长，让当地居民实现了吃饱饭、更吃好饭的梦想；在老挝，广西扶贫专家帮扶的村民喝上了符合饮用标准的山泉水……中国致力于深化国际减贫合作，对全球减贫事业的贡献看得见、摸得着，让团结和友谊的种子四处扎根，让人类命运共同体的理念茁壮成长。

志行万里者，不中道而辍足。彻底消除绝对贫困之后，中国共产党将带领亿万人民踏上全面建设社会主义现代化国家新征程，朝着实现全体人民共同富裕的目标稳步迈进。富起来、强起来的中国，将继续助力全球减贫工作，为共建一个没有贫困、共同发展的人类命运共同体而不懈奋斗。

《 人民日报 》（ 2020年10月19日 05 版）