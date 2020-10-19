世卫组织：全球日增新冠确诊病例数连创新高

世界卫生组织最新发布的新冠疫情数据显示，截至欧洲中部时间17日19时43分（北京时间18日1时43分），全球新冠确诊病例数较前一日增加392471例，创疫情暴发以来单日最大增幅。全球单日新增确诊病例数连续2天创新高。

据世卫组织数据，此前单日新增病例数纪录是16日的全球新增确诊病例388167例。

截至欧洲中部时间17日19时43分，全球累计确诊病例已达39196259例，累计死亡1101298例。

欧洲多国收紧防疫措施

欧洲新冠疫情近来显著反弹，多国单日新增确诊病例数刷新疫情暴发以来最高纪录。德国总理安格拉·默克尔17日警告，德国今后数月面临疫情应对的“艰难时刻”。

德国17日新增新冠确诊病例7830例，创单日新增病例数新高，累计确诊病例超过35.6万例。默克尔当天在总理府的视频播客中呼吁民众减少社交接触，避免非必要出行并取消聚会，尽可能待在家中。

欧洲其他国家疫情形势同样严峻，不少国家着手采取更严格疫情防控措施。

捷克16日新增新冠确诊病例首次突破1万例，达11105例，累计确诊病例超过16万例。法国首都巴黎和其他8座大城市17日起实行宵禁，餐厅、酒吧、电影院等每晚9时前必须关闭，政府已经增派1.2万名警察监督执行防疫规定。英国适用于英格兰地区的新冠疫情三级警戒系统本周启用；首都伦敦及埃塞克斯郡疫情警戒级别16日从一级提升至二级。意大利北部伦巴第大区和南部坎帕尼亚大区着手收紧防疫措施，包括学校停课、缩短酒吧营业时间等。

多国政府和专家认为，近期欧洲疫情反弹加剧与复工复课、社交活动增多、天气转冷等因素有关。世界卫生组织16日警告，如果感染病例增加态势不放缓，欧洲多座城市的重症监护病房将在数周内饱和。

中东疫情导致地区贫困状况不断恶化

中东地区国家新冠疫情发展不一，疫情导致地区贫困状况不断恶化。

世界银行在近日发布的一份报告中说，受新冠疫情影响，中东北非地区的极端贫困人口将增加300万。在此之前，发生在也门、利比亚、叙利亚的持续冲突以及黎巴嫩贝鲁特港大爆炸后造成的黎巴嫩经济衰退已使该地区的贫困状况不断恶化。

埃及卫生部17日数据显示，埃及当天新增确诊病例138例，累计确诊105297例；累计死亡6109例；累计治愈98157例。

伊拉克卫生部17日说，该国新增确诊病例3221例，累计确诊423524例；累计死亡10198例；累计治愈357291例。伊卫生部公共卫生部门负责人利雅德·阿米尔当日表示，卫生部门已采取措施应对冬季可能出现的病例数大幅增长，包括计划将该国病床数量翻倍等。

阿尔及利亚17日报告新增确诊病例205例，累计确诊54203例；累计死亡1846例；累计治愈37971例。该国卫生部17日发布声明说，最近5天新增病例数不断上升。

新西兰时隔三周再现本土新冠病例

新西兰政府18日宣布，这个南太平洋岛国确诊一例新冠病毒本土感染病例，打破已经持续三周的本地零新增病例纪录。

同一天，新西兰工党领袖杰辛达·阿德恩宣布，在赢得半数以上议会席位后，她将于两至三周内组建新政府，开启第二任总理任期。

新西兰政府本月8日宣布成功控制第二波新冠疫情。在18日仓促举行的记者会上，新西兰卫生部总干事阿什利·布卢姆菲尔德说，确诊病例是一名在奥克兰港口和塔拉纳基两地工作的男子，先前定期接受病毒检测。

布卢姆菲尔德说，这一确诊病例发现及时，传播风险已获控制。“他出现症状当天就接受检测，卫生部因而能够对密切接触者采取自我隔离，这也再次提醒新西兰公众，这是最佳的防疫方式。”

从今年年初新冠疫情暴发以来，新西兰累计完成病毒检测超过100万人次，超过全国总人口的20%。

据新华社