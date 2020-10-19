千万人口城市全员检测 青岛战“疫”120小时

据新华社青岛10月18日电 时间的指针拨回10月12日零时，不少青岛市民无法入眠，因为前一日当地突然出现3例新冠肺炎无症状感染者，感染源不明……

接近10月17日零时，青岛市宣布，全员核酸检测基本完成，10899145个核酸样本检测均出结果，除此前公布的确诊病例外，无新增阳性样本。

120小时！在国家、山东省指导和支援下，青岛市抓住此次疫情处置“黄金窗口期”，果断启动全员核酸检测，并全力救治确诊患者。与此同时，山东省溯源工作专班72小时连续作战，迅速“破案”，“未发生社区传播”的权威结论一锤定音。

全城检测查疫情

突发疫情，谜团重重。青岛市果断启动全员核酸检测，大小广场上，一个个核酸检测点，一列列排队候检市民，成为这座城市全民抗疫的大写照。

千万人口城市的全员核酸检测，组织难度可想而知。刚开始，一些检测点出现人员密集现象。“为此，青岛不断充实检测力量，科学布局检测点，加强现场秩序维护。”青岛市政府办公厅副主任陈万胜说。

16日，全员核酸检测基本完成后，部分采集点继续保留2天，确保让因各种原因未能参加检测的市民“应检尽检”。截至17日14时，青岛市共采集核酸检测样本10920411份，已出结果10920294份，除此前公布的确诊病例外，无新增阳性样本。

72小时揭开“谜案”

在开展全员核酸检测的同时，查清本次疫情的感染源和感染路径，是防止疫情扩散的关键。

“新增病例均与青岛市胸科医院高度关联”“该院部分独立区域承担着收治境外输入新冠病毒感染者的任务”……看到卫健部门通报，公众疑惑重重：院感？境外输入病例在独立区域怎么会引发感染？

山东省立即组建由省卫健委、省公安厅组成的流调溯源工作专班，在国家专家组指导下，调集30余名流行病学专业人员和近800名警力，开展流行病学调查、重点人群分类检测和病毒基因测序。

72小时连续作战，调集分析不同场景1万多个小时的视频资料，利用通信大数据分析了各类人员时空轨迹信息数亿条……

随着调查深入，本起疫情的传播链和证据链越来越完整，“案情”终于水落石出：青岛港2名新冠肺炎病毒感染者在青岛市胸科医院隔离观察期间，离开封闭病区做CT检查，因防护、消毒不规范致使CT室被病毒污染，进而传染了次日到同一CT室检查的住院患者和陪护者，并将病毒带入结核病区，导致该起疫情在院内传播。

本次疫情中，青岛市共有13人被确诊为新冠肺炎确诊病例。10月13日，1名患者由普通型转为危重型病例。当日，医护人员给患者输注新冠肺炎康复者恢复期血浆，并结合使用抗结核、中医药、加强营养支持等治疗措施，患者整体情况逐渐好转。另外，1名重症患者和1名普通型患者病情好转，1名普通型患者受高血压等基础性疾病影响，病情有所加重，但生命体征平稳。目前，其他患者病情平稳。