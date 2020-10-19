天气渐凉新冠病毒怎么防？做自己健康的“第一责任人”

日前，国家疾控中心在进口冷冻食品外包装上分离到活新冠病毒，市民购买、处理、食用进口冷冻食材时会否增加感染的风险？天气渐凉，我国是否会面临第二波新冠肺炎疫情？市民又应该如何继续做好防护？昨天，针对近期市民们关注的防控热点问题，广州市疾病预防控制中心副主任张周斌进行了详细解答。他呼吁，每个人都要做好自己健康的“第一责任人”，做好个人防护措施，不能松懈。

防护“万变不离其宗”

勤洗手、戴口罩、少聚集

随着秋冬季节的到来，新冠肺炎疫情是否会“卷土重来”？张周斌分析，从目前国内疫情形势和常态化防控工作来看，全国范围内再次出现大规模疫情的风险不大；但是从全球范围来看，由于新冠肺炎疫情一直没有结束，且还有上升的态势，对国内造成输入性疫情的压力不断增加，因此，不排除个别地区后续会出现小规模聚集性疫情的风险。而近期各地几次散发疫情都得到了及时、快速的处置，没有出现大范围扩散，由此说明，目前实行的常态化防控手段是行之有效的。

“全民抗疫斗争中，我们每个人都是自己健康的‘第一责任人’，要做自身健康的主人。”张周斌表示，常态化防控手段包括大众的共同参与，对个体而言，做好个人防护是最重要最管用的防控手段，不能松懈，“在前期，许多市民已经养成的良好卫生习惯，应该成为一种社会文明风尚和健康生活方式固化下来、坚持下去”。

“新冠病毒的主要传播途径是经呼吸道飞沫和密切接触传播，了解了这两个传播途径、采取措施切断这两个途径，就能够拦截病毒。其实不同场景的个人防护措施，都离不开勤洗手、戴口罩、少聚集，‘万变不离其宗’。”张周斌介绍，勤洗手无论是作为基本的健康素养，还是作为疫情防控手段，都值得大力提倡。在三大类场景下应该洗手：清洁操作之前、触摸公共设施之后、污染操作之后。

具体来说，加工、制作食品、饮料，护理老年人和婴幼儿，饮食以及触摸眼、口、鼻等面部敏感部位，在进行之前应该洗手；公共设施如门把手、电梯按钮、楼梯扶手、健身设施、公交地铁扶手等，接触后应该洗手；在上厕所后、触摸现金后、手部有明显污染物时、接触污染物品后，也应该洗手。洗手时应该使用流动的水，并使用肥皂或洗手液按照“七步洗手法”洗净双手。

市民外出要记得携带口罩、手消毒剂，在手上没有可见的污染物时，可以用手消毒剂揉搓双手20秒~30秒清洁双手，当前往就医、身处人群密集或通风不佳的场所，应该规范佩戴口罩。

外出遵守社交礼仪

家居环境常通风消毒

张周斌提醒，在社会交往中，市民还要记得几条基本的防疫“社交礼仪”，如见面握手改招手、挥手；咳嗽、打喷嚏时应该使用干净的纸巾或肘部遮掩口鼻；使用公筷、公勺，提倡自助餐或分餐制等。

在家居环境中，市民外出回家要养成先洗手的好习惯，家中常备防疫物品，家中个人用品不要共用，加强家居的清洁消毒和通风。张周斌建议，在天气晴朗、室外温度适宜的条件下，多开窗通风、晾晒衣被；桌面、地面等物体表面和厕所内要定期清洁消毒。

保持健康生活方式对提高免疫力也十分重要。市民应该规律作息、保证足够睡眠时间，保持健康心态和健康饮食习惯，加强锻炼身体。“当身体不适时，要及早就医，不要带病上班、上学。”

消费者通过进口冷冻食品感染风险低

需注意保持清洁、生熟分开

近日，中国疾病预防控制中心对青岛新冠肺炎疫情溯源调查过程中，从工人搬运的进口冷冻鳕鱼的外包装阳性样本中检测分离到活病毒。国家疾控中心指出，本发现提示，在防范境外感染者输入的同时，需注意在境外被病毒污染的冷链物品将病毒输入的风险。

那么，市民日常购买、处理境外进口的冷链食品时，会不会存在感染新冠病毒的风险呢？张周斌介绍，市、区疾控部门现正持续对全市的12类重点场所及行业开展监测，每4周会完成一次对12类重点场所及行业的全覆盖，其中就包括批发市场或农贸市场，肉联厂、肉类、水产品生产加工、食品相关企业的冷库、冷链、空间密闭的商场超市等。“对于这类场所，除了采集从业人员、环境标本外，还要求另外采集产品标本。”张周斌介绍，自7月份市、区疾控部门实施常态化监测以来，累计已在覆盖全市11区的946个重点场所，共采集标本19496份，其中重点场所工作人员标本5363份，环境标本10226份，食品标本3907份，经检测均为新冠病毒核酸阴性。

而且就现有研究和防控实践显示，新冠肺炎不是食源性疾病，目前还没有发现通过摄入食物导致感染，也没有出现消费者因接触污染的冷链海产品而感染的病例。

“因此，消费者的感染风险是十分低的，可以正常购买和食用进口生鲜，但仍需注意保持清洁、生熟分开。”张周斌介绍，到农贸市场、商场或超市选购食材时，建议提前列出购买清单，减少购物停留时间，购物结束后要及时进行手部清洁消毒，推荐自助购物及使用移动支付，烹饪前后也要洗净双手。

而从事冷链产品装卸、加工、销售等的人员，需增强防护意识，做好日常防护，避免皮肤直接接触可能被污染的冷链产品，接触冷链产品后未脱掉可能被污染的工作服并洗手消毒前不摸口鼻眼，工作完成后需立即洗手消毒，定期进行核酸筛查。

什么时候应洗手

加工、制作食品、饮料，护理老年人和婴幼儿，饮食以及触摸眼、口、鼻等面部敏感部位，在进行之前应该洗手；

公共设施如门把手、电梯按钮、楼梯扶手、健身设施、公交地铁扶手等，接触后应该洗手；

在上厕所后、触摸现金后、手部有明显污染物时、接触污染物品后，也应该洗手。

应该怎么洗手

洗手时应该使用流动的水，并使用肥皂或洗手液按照“七步洗手法”洗净双手。

什么时候应戴口罩

当前往就医、身处人群密集或通风不佳的场所，应该规范佩戴口罩。

怎么正确戴口罩

儿童佩戴成人口罩、口罩没有遮盖住口鼻或者内外戴反、上下戴反，都不能起到防护效果。

防疫基本“社交礼仪”

见面握手改招手、挥手；

保持距离不扎堆；

尽量避免前往人多的场所，在排队等候时应该保持1米距离；

咳嗽、打喷嚏时应该使用干净的纸巾或肘部遮掩口鼻，避免飞沫散播到空气中，杜绝随地吐痰的不良习惯；

使用公筷、公勺，提倡自助餐或分餐制。

家庭健康习惯

外出回家要养成先洗手的好习惯；

家中常备防疫物品，家中个人用品不要共用；

在天气晴朗、室外温度适宜的条件下，多开窗通风、晾晒衣被；

如空调长时间没有使用，再次使用之前要进行清洁消毒；

桌面、地面等物体表面要定期清洁消毒；

要经常擦拭马桶垫圈和马桶盖；便后冲马桶，应该首先盖上马桶盖；时常打开厕所排气扇，地漏则要勤补水。（记者伍仞、刘晓星）