防治“心灵感冒” 科学认知是第一步

很多人以为到精神科看抑郁症的，不是疯就是傻，将抑郁症等同于精神病，患者也容易产生病耻感，这些错误认知影响到患者的早期诊断。

问诊完最后一位患者，甘照宇看了下时间，已接近傍晚7点。

“一个下午，15个预约号，还有几个加号的。”甘照宇计算着病人数量。他是中山大学附属第三医院精神科主任医师，其医院在广东省梅州市设有分院——粤东医院，这是他第6次到粤东医院出诊。

“今天接诊的患者，有几位是初、高中生，都是抑郁症患者。有的是拖延了很久才来看的，耽误了病情，可惜。”提起患者，他十分痛心，“生病了却讳疾忌医，归根到底是国人对抑郁症缺乏科学的认知。”

近日，国家卫健委公布了《探索抑郁症防治特色服务工作方案》（以下简称《方案》），目标是到2022年，在试点地区初步形成全民关注精神健康，支持和参与抑郁症防治工作的社会氛围。公众对抑郁症防治知识的知晓率达80%，学生对防治知识知晓率达85%。“《方案》出台具有积极意义，表明了社会对抑郁症的正视，有助于提高大众的认识和重视。”10月16日，甘照宇对科技日报记者说。

错误认知影响早期诊断

多年在临床实践一线工作，甘照宇观察到，无论是认知还是就医，大众对精神医学都有着急迫的需求。

“很多人一方面以为到精神科看抑郁症的，不是疯就是傻，将抑郁症等同于精神病，患者也容易产生病耻感；另一方面，病患及家属对用药想法多，不是担心副作用大，就是觉得不吃药都能好，这些错误认知都影响到患者能否得到早期诊断。”这几年，甘照宇一直坚持做科普，希望唤醒大众对抑郁症的科学认识。

西方称抑郁症为“心灵感冒”。主要表现出心情压抑、愉悦感缺乏、兴趣丧失，伴有精力下降、睡眠障碍、自我评价下降等表现，甚至有自伤、自杀的念头或行为。“像今天因被老板骂了一顿，心情压抑此类的短期抑郁情绪，可通过自我调节缓解和消除的，不用担心。”甘照宇指出，当以上症状多个出现且持续存在2周以上，有可能已患上抑郁症，那就要到医院做进一步诊断了。

“抑郁症这种心理疾病，其实是大脑生病了，这种病与懒惰无关，与矫情无关，也不是想开一点，或是坚强一些就可解决。但这种病通过专业治疗是能康复的。”甘照宇特别强调一要早期诊断，二要科学精准用药。

与大众对抑郁症不理解相伴的是，我国抑郁症就诊率和治疗率均处于较低水平。“抑郁症不像骨折，通过X光检查就可清楚诊断，到目前为止，抑郁症的诊断和康复仍没有一个较好的指标。”甘照宇接诊的病例中，不乏吃药多年，但病情仍得不到改善的情况。

《健康中国行动（2019—2030年）》显示，我国抑郁症患病率达到2.1%，焦虑障碍患病率达4.98%。截至2017年底，全国已登记在册的严重精神障碍患者581万人。与巨大的心理健康需求相比，我国精神科医生不超过5万名，缺口仍很大。此外，我国综合医院设立的精神心理科，尚属于一个新生力量，在学科建设、专业医生培养方面，政策的支持仍较弱，精神卫生资源短缺且分布不均的问题突出。

《方案》也注意到这些问题，因此提出到2022年抑郁症就诊率在现有基础上提升50%，治疗率提高30%，年复发率降低30%。加大对非精神专科医院医师的培训，非精神专科医院的医师对抑郁症的识别率在现有基础上提升50％。

全球超3亿人受其困扰

据世界卫生组织2017年发布的一份抑郁症全球统计报告显示，从2005年至2015年10年期间，全球受抑郁症影响的人数增加了18％。2015年全球超3亿人受抑郁症困扰，约占全球人口的4.3%。其中中国的抑郁症病例占到全国人口的4.2%。

为什么抑郁症越来越常见？

甘照宇指出，这与社会经济发展水平相关，“在温饱都成问题的阶段，谁会去关心心理健康呢？以前好像不存在的抑郁症，并不是突然就暴发了，而是我们开始正视它了”。

《方案》中将青少年、孕产妇、老年人群、高压职业人群列为重点人群。其中对于青少年人群，要求中学、高等院校均设置心理辅导（咨询）室和心理健康教育课程，配备心理健康教育教师。将心理健康教育作为中学、高等院校所有学生的必修课，每学期聘请专业人员进行授课。

“青春期刚好处于生理和社会心理的双重转折点上，此时遇到的各种矛盾或者同伴间的竞争，都会从心理上给青少年带来极大的冲击和压力。通过心理健康教育，可为青少年梳理心理压力，并评估出有抑郁倾向的孩子，及时干预，帮助其顺利度过青春风暴。”甘照宇说。

孕产妇由于产后体内激素的急剧改变，加上社会角色的转变，特别是当母亲后所面临的职业生涯挑战，增加了其患产后抑郁的风险。老年人最大的问题在于面临更年期社会角色的改变，类似于另一版本的“青春期”，一旦过渡期适应不良，容易出现抑郁情绪。现代工作压力大，长期处于高压行业的人群，比如公务员、金融从业者等，容易感到身心俱疲，出现心理疲乏，发展成焦虑、抑郁的可能性也极高。甘照宇表示，及时识别这些高危人群，及时让专业医生介入，是加大对高危人群干预力度的关键。

有数据显示，中国每年约有20万人因抑郁症自杀，抑郁症或成为仅次于心脑血管疾病的第二大疾病。“确实有患者因患抑郁症而自杀，但不能简单认为患上抑郁症的必然结果就是自杀。”甘照宇特别强调。

心病还需心药医

“生活中，我们每个人都可能经历低落、沮丧的情绪或出现胃口差、失眠等状况，是否是‘抑郁症’，需要去医院经精神科医生的诊断来确定。”台湾淡江大学心理咨询专业硕士、广州执业心理咨询师高红梅表示。

抑郁症如何治疗？轻度的一般可不必服药，中到重度需要遵照医嘱服药，并配合心理治疗，而有生命危机的患者则需要住院治疗。“要考虑患者的经济情况。”甘照宇认为，药物治疗加上家庭支持，以及健康生活方式，是比较经济的治疗方式。

“‘心病还需心药医’，心理治疗和心理咨询相当于‘心药’。一般来说，抑郁症患者几乎都有工作上的压力、生活上的不如意或发展受阻等困扰，药物可较快起到消除或减缓症状、稳定情绪、恢复功能的作用，但如果生活中个人的心理压力持续存在或‘心结’未解，个人默默在孤独中挣扎而缺乏专业的陪伴与疏导，抑郁的症状可能会加重或反复。”高红梅指出，在及时向医院的精神科求助后，可再根据个人情况，在药物、心理治疗或心理咨询等治疗手段中选择最适合自己的方式。遵医嘱规范地用药，并结合专业、稳定的心理治疗或心理咨询，是应对抑郁症较理想的方式，往往效果也比较好。

近几年，国内心理咨询行业方兴未艾，心理咨询师水平良莠不齐。高红梅建议，挑选心理咨询师时要着重看其执业资格、训练背景、从业经验和伦理规范。

抑郁症并不可怕，它可预防，可治疗。预防抑郁症的关键在于情绪管理和健康的生活方式。“遇到压力，我们都会焦虑，这并不是坏事。这种情绪更能动员自身力量去应付我们所面临的困境和危机，我们要尽量避免将此作为病理情绪看待。”甘照宇说。

假如身边有抑郁症患者，家人和朋友要学会聆听，从患者的处境去理解他的心情，引导他积极寻求医学帮助，而不是沉浸在自己的世界里，更不要寄希望于通过安慰助其从抑郁情绪中走出来。

“希望接下来会出台实施《方案》的相关具体措施，把政策内容变成实际的执行力，为大众提供实实在在的精神医学服务。”甘照宇说。（记者 叶 青）