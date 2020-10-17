南京市名中医、南京市中西医结合医院主任中医师 颜延凤

小麦不仅是重要的食材，还是治疗秋季常见病的良药，具有广泛的药用价值。

中医认为，小麦入心经，汗为心之液，小麦乃心之谷，心气虚则汗外越，故小麦有补心气、敛汗之效。入脾、肾经，又具有益肾，除热，止渴的作用。《名医别录》中记载其能：“除热，止燥渴，利小便，养肝气。”《本草再新》中提示小麦“养心，益肾，和血，健脾。”《医林纂要》记载其能“润肺燥”。

小麦的种子或其面粉都可入药。但是，新麦与陈麦，种子与面粉，性味都不同。小麦“面热、皮凉”，浮麦（干瘪的小麦）有皮无肉，性甘凉，所以一般治汗多用浮小麦。《本草纲目》讲：“新麦性热，陈麦平和，小麦面甘温。”《本草拾遗》记载：“小麦面补虚、厚肠胃、强气力。”《本草纲目》还详细归纳了不同性质小麦的功效：“陈者煎汤饮，止虚汗；烧存性，油调涂诸疮，汤火灼伤。小麦面敷痈肿损伤，散血止痛。”

眼下温差大，很多人都感觉到身体虚弱，肠胃不适，还容易燥热，这里推荐两个小麦食疗方：

养心宁神喝甘麦大枣汤。甘草12克，淮小麦18克，去核大枣9枚。小麦洗净，漂去浮末；将甘草、小麦、大枣一起放入锅内加水煮沸后即可饮用。有助消除更年期出现的心不在焉、睡眠不佳、经常失眠、常流泪、易激动、心慌等症状。注意，甘麦大枣汤里的小麦是淮小麦（江淮地区出产的颗粒饱满的小麦），而不是浮小麦。同是麦子，两者的药效却大相径庭。淮小麦的作用是养心宁神，浮小麦的作用是敛汗止汗，二者不可混淆。

防治腹泻吃点炒黄面。取白面500克，将白面炒至焦黄，用滚开水调冲30克食用，也可放入适当的盐或糖调味。本方适用于胃肠不固而引起的腹泻不止之症。每日晨起空腹食用，可达到止泻固肠的作用。中医认为肠胃为“水谷之海”，吸收水谷中的营养。当肠胃不能完全消化吸收水谷中的营养甚至出现腹泻时，就需要调理肠胃，吃一点炒黄面给肠胃补充阳气，恢复肠胃的正常功能，促进肠胃更好地消化吸收。注意，身体有热不宜食用，有胃火不宜食用。