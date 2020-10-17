国家卫健委：10月16日新增确诊病例13例 均为境外输入病例
人民网北京10月17日电 （李轶群）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月16日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例13例，均为境外输入病例（上海5例，天津4例，广东2例，四川1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。
当日新增治愈出院病例7例，解除医学观察的密切接触者980人，重症病例较前一日增加1例。
境外输入现有确诊病例246例（其中重症病例1例），现有疑似病例5例。累计确诊病例3097例，累计治愈出院病例2851例，无死亡病例。
截至10月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例259例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例80766例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85659例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者844662人，尚在医学观察的密切接触者8040人。
31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者11例（境外输入10例）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察12例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者374例（境外输入372例）。
累计收到港澳台地区通报确诊病例5801例。其中，香港特别行政区5220例（出院4951例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区535例（出院491例，死亡7例）。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn