国家卫健委：10月16日新增确诊病例13例 均为境外输入病例

人民网北京10月17日电 （李轶群）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月16日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例13例，均为境外输入病例（上海5例，天津4例，广东2例，四川1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例7例，解除医学观察的密切接触者980人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例246例（其中重症病例1例），现有疑似病例5例。累计确诊病例3097例，累计治愈出院病例2851例，无死亡病例。

截至10月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例259例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例80766例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85659例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者844662人，尚在医学观察的密切接触者8040人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者11例（境外输入10例）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察12例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者374例（境外输入372例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5801例。其中，香港特别行政区5220例（出院4951例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区535例（出院491例，死亡7例）。