疫情防控措施各地一律不得“层层加码”

为推进离青人员有序流动,统筹做好疫情防控和经济运行,10月15日,省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)办公室下发通知,要求除省委领导小组(指挥部)明确规定的措施外,各地一律不得“层层加码”。

通知明确,青岛疫情发生后,全省上下一盘棋开展在青和离青人员全员核酸检测,除前期已公布的感染者外,目前结果均为阴性,密切接触者等重点人群和疫情关联区域全部有效管控,专家研判发生社区传播的风险很小。

通知要求,青岛低风险区人员离开青岛的,可优先安排检测,凭7日内核酸检测阴性报告或健康码核酸检测阴性信息离青,抵达后正常工作生活,任何单位、个人不得设置其他限制措施。前期已离开青岛的人员(除疾控机构协查追踪的重点人群外),由当前所在地进行1次核酸检测,检测阴性的不再实施其他附加健康管理措施。对疾控机构协查追踪的重点人群,继续严格按要求落实隔离医学观察和健康管理措施,并将检测结果及时通报青岛市疾病预防控制中心。

通知要求,除省委领导小组(指挥部)明确规定的措施外,各地一律不得“层层加码”,不得擅自增设交通管控卡口和对小区、楼宇等的限制措施。对在常态化防控措施之外附加其他不合理限制要求的,要立即予以纠正。对造成恶劣影响的,要坚决依法查处问责并予以通报。 据大众日报