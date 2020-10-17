青岛疫情源头确定！感染管理专家解读如何做好常态化防控

新华网北京10月16日电（记者袁晗 陈杰 实习生 周枢阁）据青岛市疫情防控情况新闻发布会通报，青岛本次疫情由新冠病毒感染者与普通患者共用CT室引发。在疫情常态化防控过程中，有哪些值得注意的地方？如何有效防护？新华网独家专访了国家卫健委新冠救治专家组成员、感染管理专家李六亿为您解答。

新华网：青岛本次疫情由新冠病毒感染者与普通患者共用CT室引发。对于此事你怎么看？有哪些值得注意的地方？

李六亿：新冠肺炎传染性强、传播速度快、传播范围广，防控难度大，确定传染源对于感染防控非常重要。而确定传染源，是一个比较科学、复杂的过程，需要我们做深入的流行病学和病原学的调查，根据我们已经掌握的病例情况来追根溯源，确定感染的范围和源头。

现已查明本次事件是由于医院CT室防护消毒不规范造成的，这说明新冠疫情防控不能有一丝的马虎，各项工作必须抓细抓实。同时也暴露出医院感染的防控还有薄弱环节，需要引起高度重视，夯实责任。因为只要有传染源的存在，就有发生交叉感染的机会，而医院是患者聚集的场所，这就给我们敲响了警钟。我们必须以对患者、对医务人员安全高度负责的精神，落实好各项医院感染的防控措施，尤其是对于定点医院、定点病区的新冠肺炎患者，需要采取必要的措施实施闭环管理，以防医源性感染的发生。

新华网：对于此次疫情，有哪些工作是我们首先要做的？

李六亿：首先要早发现，在此基础上快速跟进流行病学的调查，调查清楚感染的范围，重点人群、高风险的人群在哪里，然后开展隔离与相应的检测等措施。国家对本次疫情防控高度重视，反应迅速，第一时间就派出了疾控、医疗救治、感染管理等相关专家，到达现场指导和推进这次疫情的防控诊疗工作，而且很快就见到了成效。

新华网：全国很多地方都有收治境外输入新冠病毒感染者的医院，在医院院感防护方面有什么建议？

李六亿：要做好两方面的工作。一方面是硬件条件的准备。呼吸道传染病和其他传染病不同，需要集中收治，设置定点医院和定点病区，病区建筑布局要求“三区两通道”。诊疗的全流程最好能够做到封闭，减少跟其他患者的交叉，减少感染的风险。定点医院还需要建立独立的影像学检查系统和检测实验室，如果不能做到独立的，就需要分时间段，不同类患者转换时要加强消毒，加强管理和制度建设，加强措施落实的监督。

另一方面，在软件方面，我们要加强管理，制定相应的防控制度，加强对医务人员的培训，加强监测和防护，把制度和流程落实到行动中。我们在实践中不断总结经验。比如在武汉的时候，早期对新冠病毒的传染性、传播途径、感染的后果等不太了解。随着救治患者的增加，我们进行科学观察研究和经验总结，后来的医院感染防控就做得越来越规范了。比如医务人员防护过度或者防护不足的情况都避免了。在患者的感染防控方面也取得了很大的进展。在新疆的时候，我们开展了重症患者个案的感染防控查房与讨论，精准到每个重症患者，如这个患者有什么基础疾病、有哪些高风险操作、有哪些易感因素，他可能会有什么感染风险，我们针对这些因素采取有针对性的措施进行预防，减少患者感染的发生。我们把感染防控的关口前移了，保障患者的安全。

新华网：有网友提问，十一黄金周这么大的出行的人流量都没有问题，是否可以得出目前已经“安全”的结论？

李六亿：十一黄金周人流确实是非常大，而且我们国家人口又多，密度也高，应该说我们取得了很好的成绩。但是这是一个相对而言的安全，不是绝对的。输入性病例的压力是持续存在的，所以我们还不能掉以轻心，不能放松警惕。尤其现在秋冬季是呼吸道疾病的高发季节，我们还是要做好防控。

新华网： 秋冬季新冠肺炎与流感叠加流行的风险下应如何有效防护？

李六亿：常态化的防控又难又不难。说它难，是因为防控需要全社会的努力。比如说老百姓自己有呼吸道的症状，或者有发烧、咳嗽的情况，要主动就医，主动报告，这对医疗机构早发现是非常重要的。同时出现这样的症状体征的时候，自己就要做好相应的防护，戴好口罩，减少与周围人群交叉感染的机会。说它不难，因为它的防控措施不是那么难。大家对新冠疫情防控积累了很多的经验，媒体也进行了大量的宣传。其实新冠肺炎是一个呼吸道的传染病，所以最重要的就是要做好呼吸道的防护。

首先，戴口罩的时候要选择合格的口罩，一定是用医用外科口罩或者是一次性的医用口罩，不要戴普通的一次性口罩或纱布口罩。

另外，要正确佩戴口罩，不能把鼻子露在外头。口罩原则上是一次性使用，不要重复使用。我们戴口罩也要讲究场合，即根据感染的风险高低选择是否戴口罩。在低风险地区，一般在通风不好的室内、公共交通、人员比较密集的地方需要戴口罩。

第二，大家要做好咳嗽礼仪，在打喷嚏或者咳嗽的时候，用纸巾或者胳膊捂住口鼻，减少咳嗽或者打喷嚏的时候对周围环境和周围人员的传播。

第三，我们要做好手卫生，新冠病毒主要通过呼吸道和密切接触传播，所以手卫生是非常重要的。咳嗽和打喷嚏后、饭前便后、到医疗机构进入病区之前、接触了病区的环境后和离开病区之后都要做好手卫生。手卫生可采取洗手或采用速干手消毒剂消毒双手的方法，一定做正确了，否则达不到应有的效果。

民众在家里面开窗通风是非常重要的。开窗通风要注意方式方法，尤其在冬天的北方地区，不要直接地对流，窗户开的大小要适当地掌握，避免受寒感冒。每天定期开窗3到4次，每次10到15分钟。

医疗机构要做好感染的风险评估，不同的感染风险要采取不同的防控措施。要严格遵守和落实国家颁布的一系列关于秋冬季新冠疫情感染防控的相关措施。