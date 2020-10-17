积极引导香港青少年健康成长

香港社会各界人士近日表示，香港国安法实施以来，特区政府采取了一系列措施向青少年介绍这部法律，社会各界都应当积极支持特区政府工作，使青少年尽快丰富国家安全知识，帮助他们健康成长。发言摘编如下：

过去一段时间，一些反中乱港分子故意抹黑爱国主义教育及国家安全教育，造成恶劣影响。在香港国安法实施后，许多校园内都出现了积极变化，广大学生对“一国两制”、国家安全等概念有了更准确的认识。这将有助于青年学生明辨是非，建立正确的人生观、价值观。

——香港教育工作者联会主席黄锦良

培养学生认清维护国家安全的必然性和重要性，既是特区政府和全体教育工作者不可推卸的责任，也是促进香港繁荣稳定、有序发展的一个关键因素。香港国安法相关条文已列明，对学校、社会团体、媒体、网络等涉及国家安全的事宜，香港特别行政区政府应当采取必要措施，加强宣传、指导、监督和管理。因此，特区政府必须继续依法履职。

——新民党常务副主席黎栋国

大学自主是有底线的，即大学校园内人人都要守法。因此，大学管理部门有责任教育和指导学生正确理解法律要求，自觉遵守法律。

——特区立法会议员麦美娟

如果大学校方没有从教育的角度积极引导学生树立正确的国家安全观念，听任极少数学生继续胡作非为甚至触犯法律，那么等待这些学生的只有相关部门依法执法。

——香港将军澳香岛中学校长邓飞

特区政府针对大学校园内的违法分子依法执法是正当之举，完全合法合理，与反对派宣称的“侵犯大学学术自由、言论自由”毫无关系。

——“香港再出发大联盟”副秘书长黄英豪