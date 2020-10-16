源头查清！青岛此次疫情由患者共用CT室引发
发布会现场（摄影 刘颖婕）
人民网青岛10月16日电 （公雪）10月16日上午11:00，青岛市疫情防控新闻发布会在青岛国际新闻中心举行。据山东省卫生健康委党组副书记、省疾控中心党委书记马立新介绍，此次青岛疫情的源头，确定为大港两名感染者，为医院聚集性疫情，系青岛港疫情感染者住院期间与普通病区患者共用CT室引发，未发生社区传播。
经国家和山东省联合专家组综合现场流行病学调查、大数据排查和实验室检测结果分析，判定本起疫情是一起医院聚集性疫情，排除有社区传播传入医院内的可能性。
中国疾病预防控制中心和山东省疾控中心，通过开展病毒核酸全基因序列测序和结果比对分析证实，病例标本与9月份青岛港疫情的感染者董某某、陈某某的标本病毒基因序列高度同源，传染源来自上述两人。
现场流行病学调查及证据表明本起疫情的病例及接触者与9月份青岛港疫情的相关人员在医院外不存在时间和空间关联。调取的青岛市胸科医院监控录像证实，青岛港疫情两名感染者在市胸科医院隔离观察期间，离开封闭病区到CT室检查，因防控消毒不规范，导致CT室被病毒感染，进而传染了次日上午到同一CT室检查的住院病人李某某和陪护牛某某，并将病毒带入结核病区，导致这起疫情在医院内传播。
综上，本起疫情的传播链和证据链完整，是青岛港疫情感染者在住院期间，因与普通病区的患者共用CT室引发的医院院内聚集性疫情，未发生社区传播。
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