玫琳凯“玫好家园”志愿服务基地在上海正式启用

10月15日下午，“同建美丽街区，共促社区治理”活动在静安音花园举行，此次活动旨在呈现静安区区域化党组织“双结对”成果，并为玫琳凯“玫好家园”志愿服务基地进行揭牌。中共静安区委、静安区政协、上海市绿化和市容管理局、静安区文明办、静安区江宁路街道、玫琳凯（中国）有限公司等相关领导出席了揭牌仪式。自此，申城市中心多了一处聆听自然声音的打卡地！

据悉，去年10月，中共静安区委组织部机关党支部、上海市绿化和市容管理局机关党委、玫琳凯（中国）有限公司党委和江宁路街道新安居民区党总支签署了四方结对共建协议。共建各方把音花园作为共建基地，积极参与社会治理，推动“四史”教育走深走实，重点打造静安区双结对工作品牌，以有效的方式推动静安外企党建品牌升级。

当天，玫琳凯“玫好家园”志愿服务基地在音花园揭牌，花园中的双生树由榔榆树和丝棉木组合而成，象征着玫琳凯人扎根社区、持续成长，把美丽带给顾客，积极用乐施精神和感恩之心回馈社会，在“美美与共，生生不息”的理念下，携手共建和谐的“玫好家园”。

玫琳凯全球副主席蔡庆国表示：未来，玫琳凯玫好家园志愿者们将更好地利用音花园的场地特色，发挥私人美容顾问的专业特长，定期面向周边楼宇及社区女性，开展免费的护肤彩妆课程，让社区居民在享受音乐治愈的同时，体验玫琳凯特有的美丽、健康志愿服务，共创更加美好的生活。就像玫琳凯·艾施女士曾说的：“你的爱不是放在心里的，只有当你把爱施与他人时，那才是真正的爱。”

据介绍，玫琳凯玫好家园志愿者社团自2012年7月成立以来，在册登记的上海员工志愿者人数逾300人。志愿者们通过关怀社区弱势群体来服务和回馈社区，营造和谐的社区氛围。已累计开展社区服务活动超过80场，1,700多人次参与志愿服务，为超过5,000人次的社区人群服务。不少员工不但自己积极参加社团活动，更持续带动家人和朋友一起参与，以此作为一种良好的社会实践和家庭教育的方式。