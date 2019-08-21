驰骋50年，依旧活力十足：玫琳凯举办传奇粉车展

粉色保时捷，奔驰齐亮相，首次公布2019全新奖励车型

8月13日，为庆祝标志性粉红色轿车诞生50周年，美容美妆品牌玫琳凯在杭州举办了一场传奇粉车展，展示了玫琳凯在中国目前正在奖励发行的，包括了保时捷、奔驰、大众等全部7款车型。

近半个世纪以来，玫琳凯粉红色轿车以其独特的色彩和传奇故事成为了玫琳凯的重要标志之一。据悉，当年，玫琳凯公司的创始人玫琳凯·艾施女士在为自己选购新轿车时突发奇想，当销售员询问她想要什么颜色的轿车时，她从包里取出一块粉红色的唇膏眼影调色板，说：“我就要这个颜色。”第一辆粉红色轿车就此诞生。

1969年，玫琳凯·艾施将这款粉红色1970款凯迪拉克 Coupe Deville的使用权奖励给了当年最优秀的5名独立销售顾问，由此便诞生了历时半个世纪的“粉红色轿车计划”。该计划在1997年被引入中国，截至2018年年底，已经有超过10000辆粉红色轿车行驶在中国的大街小巷。

在玫琳凯·艾施独特的管理风格下，她以不断的鼓励和认可来提升女性的自信。为了让更多女性能驾驶上粉色轿车，玫琳凯中国于2019年引入了大众宝来基础车型，为女性带来小梦可期的事业发展机会。这部车型还是限量“C位粉”，愈能彰显新生代女性的态度和魅力。

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