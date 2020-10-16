“江南药镇”以绿色安全理念促产业健康发展
日前，江南药镇再获浙江省级考核优秀，成为金华市唯一连续四年荣获省考核优秀的特色小镇。
江南药镇地处金华市磐安县，是浙江省首批37个省级特色小镇之一，也是全省唯一以中药材传统产业为依托的特色小镇。截止2019年底，江南药镇累计完成固定资产投资31.82亿元，特色产业投资23.28亿元。同时与20余家高校、省级研究院开展中药研究技术合作，有中药制药、配方颗粒、饮片加工企业122家以及参茸保健营销企业764家入驻，基本形成了集中药饮片、配方颗粒（提取）、康养产品等为一体的中药制造体系。
其中，总建筑面积达28.8万㎡的“浙八味”（白术、白芍、浙贝母、杭白菊、延胡索、玄参、笕麦冬、温郁金）药材城，是目前长三角地区设施较好、规模较大的中药材集散中心。
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