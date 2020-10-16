活得糙，年轻人胃癌越来越多

东南大学附属中大医院肿瘤科主任 王彩莲

尽管年长患者的胃癌发病率在最近几十年一直呈下降趋势，但早发性胃癌的发病率却在不断升高，目前占胃癌确诊病例的30%以上。美国《外科手术》杂志刊登的一项新研究发现，与年长患者所患有的胃癌相比，新的早发性胃癌生长和扩散速度更快、预后更差，并且容易对传统化疗耐药。因此，中青时期的胃癌发病亟需引起重视。

在过去，胃癌患者的确诊年龄通常为70多岁，但我们发现，越来越多的患者在30~50岁发病，其主要原因可能与不良的生活方式有关。1.饮食不健康。比如现在很多年轻人垃圾食品吃得多，喜欢碳酸饮料、烧烤、麻辣烫、火锅、反季节蔬果等，这些食品中的化学物质和添加剂，都对人的消化道有很大负面影响，长期刺激可能致癌。2.抽烟喝酒。研究证实，吸烟使胃癌的发病风险增加一倍，而既吸烟又喝酒的人胃癌发病风险增加5倍；吸烟的男性死于胃癌的人数是不吸烟男性的2倍；饮酒也可损伤胃黏膜，并且促进致癌物质的吸收。3.压力大、作息不规律。胃病与心理因素关系密切，当人疲劳、工作压力过大时，会导致肠胃消化不良、胃溃疡、胃炎等，而严重的胃溃疡是胃部肿瘤的癌前病变。4.防病意识弱。很多年轻人对自己的健康不够重视，总是自诩“身体好”“还年轻”，就忽视了身体的一些不良信号，也不做体检，很多病拖着拖着就成了重疾。

年轻人总体的癌症发病率确实低于老年人，但不代表“不患癌”“程度轻”，不断增长的早发性胃癌发病率，提示年轻人要从方方面面做好防癌工作。一是重视身体出现的症状，及早检查。年轻人一旦出现上腹部不适、心窝隐痛、食后饱胀感，食欲不振、消瘦、乏力，经常呕吐隔夜宿食和不含胆汁的胃液，或有大便呈黑色柏油样等表现，应及时做胃镜排查。如果有胃病家族史且持续胃部不适，即使年龄很小，也应该立即去医院做胃镜；普通人建议40岁后每两年做一次胃镜检查，争取早发现早治疗，早期胃癌治愈率达90%以上。

二是改善生活方式。戒烟，忌酗酒；保证丰富、全面、平衡的营养，要做到低盐、低脂肪，摄入适度高质量蛋白质、丰富的维生素和微量元素，多吃绿色蔬菜和水果；保持积极乐观的情绪；坚持锻炼，保证每天充足睡眠、不熬夜；防止过度疲劳，维持良好的免疫力等。▲